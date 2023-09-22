((عز العرب)) وكيلاً لسيارات ((لوتس)) وتدشين أول مركز خدمة النصف الأول من 2024

وأعلنت مجموعة عز العرب الخميس، عن أحدث إنجازات العلامة التجارية لوتس، والتى ستدفع بها بالسوق المصرية، السيارة LOTUS EMIRA.

وتجمع السيارة“لوتس إميرا V6” بين الأداء الرياضى المتفوق والتصميم الرائع، وتأتى بمحرك V6 بقوة 400 حصاناً، مما يضمن توفير أداء رياضى استثنائى، حيث أنها مزودة بقدرات تقنية متقدمة، ونظام فرامل متطور، لضمان أداءً أكثر استقراراً على الطريق، كما يتميز التصميم الداخلى للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتى بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.

وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، حرص الشركة على تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير أحدث السيارات وأفضل الخدمات المتطورة، كما تحرص على إجراء دراسات عميقة لمعرفة احتياجات السوق المصرى.

من جانبه، قال أيمن غانم، مدير عام شركة لوتس مصر، إن الشركة تستهدف تدشين أول صالة عرض ومركز خدمة العلامة التجارية“لوتس” على أحدث طراز يتماشى مع تميز وحرفية Lotus وعز العرب فى النصف الأول من 2024.

يذكر أن مجموعة عز العرب، تتمتع بأكثر من 48 عامًا من الخبرة الواسعة فى مجال السيارات فى مصر، وهى الوكيل الحصرى والمستورد لعدد من أشهر علامات للسيارات الفاخرة فى العالم مثل (فولفو – استون مارتن – فيرارى).