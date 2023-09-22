((عز العرب)) وكيلاً لسيارات ((لوتس)) وتدشين أول مركز خدمة النصف الأول من 2024

((عز العرب)) وكيلاً لسيارات ((لوتس)) وتدشين أول مركز خدمة النصف الأول من 2024
التاريخ
9/22/2023 10:21:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
وقعت مجموعة عز العرب، اتفاقية شراكة حصلت بموجبها على وكالة شركة لوتس البريطانية للسيارات، لطرح منتجاتها لأول مرة فى السوق المحلى.
وأعلنت مجموعة عز العرب الخميس، عن أحدث إنجازات العلامة التجارية لوتس، والتى ستدفع بها بالسوق المصرية، السيارة LOTUS EMIRA.
وتجمع السيارة“لوتس إميرا V6” بين الأداء الرياضى المتفوق والتصميم الرائع، وتأتى بمحرك V6 بقوة 400 حصاناً، مما يضمن توفير أداء رياضى استثنائى، حيث أنها مزودة بقدرات تقنية متقدمة، ونظام فرامل متطور، لضمان أداءً أكثر استقراراً على الطريق، كما يتميز التصميم الداخلى للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتى بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.
وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، حرص الشركة على تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير أحدث السيارات وأفضل الخدمات المتطورة، كما تحرص على إجراء دراسات عميقة لمعرفة احتياجات السوق المصرى.
من جانبه، قال أيمن غانم، مدير عام شركة لوتس مصر، إن الشركة تستهدف تدشين أول صالة عرض ومركز خدمة العلامة التجارية“لوتس” على أحدث طراز يتماشى مع تميز وحرفية Lotus وعز العرب فى النصف الأول من 2024.
يذكر أن مجموعة عز العرب، تتمتع بأكثر من 48 عامًا من الخبرة الواسعة فى مجال السيارات فى مصر، وهى الوكيل الحصرى والمستورد لعدد من أشهر علامات للسيارات الفاخرة فى العالم مثل (فولفو – استون مارتن – فيرارى).
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