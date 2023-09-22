للمرة الثانية.. مصر تمدد حظر تصدير السكر 3 أشهر

للمرة الثانية.. مصر تمدد حظر تصدير السكر 3 أشهر
التاريخ
9/22/2023 10:21:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مددت مصر، اليوم الخميس، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، وقالت إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وفي يونيو الماضي، مددت الحكومة حظر التصدير لمدة 3 أشهر إضافية.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي تم حظر تصديرها، هي سكر القصب، وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.
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