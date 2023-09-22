لماذا قرر المركزى تثبيت الفائدة على الجنيه؟ - جريدة البورصة

(MENAFN- Al-Borsa News) >
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقال البنك المركزى ، فى بيان، إنه على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
وأضاف البنك المركزى:“وبالتالى، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ فى النشاط الاقتصادى خاصةً فى منطقة اليورو والصين”.
وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد المحلى، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.1% فى المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022-2023.
وتابع البنك المركزى:“وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022-2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء”.
وأضاف البنك المركزى:“ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022-2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط”.
وقال“المركزى”، إنه فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 37.4% فى أغسطس 2023 من 36.5% فى يوليو 2023.
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وعلى الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% فى يوليو 2023، و40.4% فى أغسطس 2023 مقارنة بـ41.0% فى يونيو 2023.
وأوضح البنك المركزى، أنه على الرغم من استمرار المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية فى الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتى تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف“المركزى”:“وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التى ساهمت فى زيادة مقدار الارتفاع الموسمى لأسعار المنتجات الزراعية”.
وقال البنك المركزى:“جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام – والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة – متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير”.
وأضاف“المركزى”:“وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة”.
وتابع“المركزى”:“وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026′′.
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