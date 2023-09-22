لماذا قرر المركزى تثبيت الفائدة على الجنيه؟ - جريدة البورصة

وقال البنك المركزى ، فى بيان، إنه على الصعيد العالمى، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.

وأضاف البنك المركزى:“وبالتالى، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ فى النشاط الاقتصادى خاصةً فى منطقة اليورو والصين”.

وقال البنك المركزى، إنه على الصعيد المحلى، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.1% فى المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022-2023.

وتابع البنك المركزى:“وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2022-2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء”.

وأضاف البنك المركزى:“ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022-2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط”.

وقال“المركزى”، إنه فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثانى من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل 37.4% فى أغسطس 2023 من 36.5% فى يوليو 2023.

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وعلى الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% فى يوليو 2023، و40.4% فى أغسطس 2023 مقارنة بـ41.0% فى يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزى، أنه على الرغم من استمرار المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية فى الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتى تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأضاف“المركزى”:“وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التى ساهمت فى زيادة مقدار الارتفاع الموسمى لأسعار المنتجات الزراعية”.

وقال البنك المركزى:“جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام – والتى تشمل بيانات التضخم الأخيرة – متسقة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى أغسطس 2023، لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير”.

وأضاف“المركزى”:“وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة”.

وتابع“المركزى”:“وستستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية فى المرحلة القادمة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026′′.