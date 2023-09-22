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تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

9/22/2023 10:21:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.929.51 بارتفاع وقدره 6.62 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 716.91 بانخفاض وقدره 1.28 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

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وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و808 ألاف و822 سهم بقيمة إجمالية قدرها 323 ألف و326 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 34 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

أ. ش. أ

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