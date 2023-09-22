تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق

تباين مؤشرى البحرين العام والإسلامى عند الإغلاق
التاريخ
9/22/2023 10:21:04 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس عند مستوى 1.929.51 بارتفاع وقدره 6.62 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 716.91 بانخفاض وقدره 1.28 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
اقرأ أيضًا: بورصة البحرين تتداول أكثر من 6 ملايين سهم خلال هذا الأسبوع
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و808 ألاف و822 سهم بقيمة إجمالية قدرها 323 ألف و326 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 34 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
أ. ش. أ
MENAFN22092023000202011048ID1107122403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.