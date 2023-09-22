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انخفاض مؤشر بورصة الكويت العام 29.22 نقطة عند الإغلاق

9/22/2023 10:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 29.22 نقطة ليبلغ مستوى 6936.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42%.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية“كونا” أنه تم تداول 209.2 مليون سهم عبر 12448 صفقة نقدية بقيمة 49.6 مليون دينار (نحو 160.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 21.79 نقطة ليبلغ مستوى 5738.44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38% من خلال تداول 108.9 مليون سهم عبر 5485 صفقة نقدية بقيمة 18.7 مليون دينار (نحو 60.5 مليون دولار).

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كما انخفض مؤشر السوق الأول 32.78 نقطة ليبلغ مستوى 7582.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48% من خلال تداول 100.3 مليون سهم عبر 6963 صفقة بقيمة 30.8 مليون دينار (نحو 99.6 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29.27 نقطة ليبلغ مستوى 5735.42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51% من خلال تداول 86.1 مليون سهم عبر 3832 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار).

أ. ش. أ

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