انخفاض مؤشر بورصة الكويت العام 29.22 نقطة عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة الكويت العام 29.22 نقطة عند الإغلاق
التاريخ
9/22/2023 10:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها العام 29.22 نقطة ليبلغ مستوى 6936.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42%.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية“كونا” أنه تم تداول 209.2 مليون سهم عبر 12448 صفقة نقدية بقيمة 49.6 مليون دينار (نحو 160.5 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 21.79 نقطة ليبلغ مستوى 5738.44 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38% من خلال تداول 108.9 مليون سهم عبر 5485 صفقة نقدية بقيمة 18.7 مليون دينار (نحو 60.5 مليون دولار).
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كما انخفض مؤشر السوق الأول 32.78 نقطة ليبلغ مستوى 7582.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48% من خلال تداول 100.3 مليون سهم عبر 6963 صفقة بقيمة 30.8 مليون دينار (نحو 99.6 مليون دولار).
في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29.27 نقطة ليبلغ مستوى 5735.42 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.51% من خلال تداول 86.1 مليون سهم عبر 3832 صفقة نقدية بقيمة 16.7 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار).
أ. ش. أ
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