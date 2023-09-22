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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 112.08 نقطة

9/22/2023 10:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر الأسهم السعودية اليوم الخميس منخفضًا 112.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10949.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 22.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22371.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

أ. ش. أ

MENAFN22092023000202011048ID1107122401

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