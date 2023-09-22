مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 112.08 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 112.08 نقطة
التاريخ
9/22/2023 10:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية اليوم الخميس منخفضًا 112.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10949.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 22.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22371.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
أ. ش. أ
MENAFN22092023000202011048ID1107122401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.