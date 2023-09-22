النمسا: تصاعد الخلاف بين الأحزاب بسبب فرض ضريبة الكربون

النمسا: تصاعد الخلاف بين الأحزاب بسبب فرض ضريبة الكربون
التاريخ
9/22/2023 10:21:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
طالبت يوهانا ميكل لايتنر حاكم ولاية النمسا السفلى – أحد قيادات حزب الشعب – اليوم الحكومة الفيدرالية بإلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون لحين تراجع وتيرة الغلاء الحالية وانخفاض معدل التضخم في النمسا.
وقالت لايتنر – في تصريحات لها اليوم الخميس – إنه يجب على الحكومة تعليق تسعير ثاني أكسيد الكربون حتى يعود معدل التضخم إلى المستوى الطبيعي قائلة:“نحن بحاجة إلى الإغاثة وليس إلى أعباء إضافية”.
وأضافت لايتنر“نحن نعمل على جميع المستويات بكل ما أوتينا من قوة ومع العديد من التدابير ضد التضخم، حيث يحتاج الاقتصاد أيضًا إلى الحماية في هذه الظروف الحرجة.
واتهمت لايتنر حزب الخضر – الشريك في الائتلاف الحكومي – بالوقوف وراء هذه الضريبة لاثبات نفوذه، مشيرة إلى أنه لا أحد يفهم سبب قيام الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب جديدة في أوقات انفجارات الأسعار ومعاقبة المواطنين بضريبة على ثاني أكسيد الكربون.
أ. ش. أ
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