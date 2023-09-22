النمسا: تصاعد الخلاف بين الأحزاب بسبب فرض ضريبة الكربون

وقالت لايتنر – في تصريحات لها اليوم الخميس – إنه يجب على الحكومة تعليق تسعير ثاني أكسيد الكربون حتى يعود معدل التضخم إلى المستوى الطبيعي قائلة:“نحن بحاجة إلى الإغاثة وليس إلى أعباء إضافية”.

وأضافت لايتنر“نحن نعمل على جميع المستويات بكل ما أوتينا من قوة ومع العديد من التدابير ضد التضخم، حيث يحتاج الاقتصاد أيضًا إلى الحماية في هذه الظروف الحرجة.

واتهمت لايتنر حزب الخضر – الشريك في الائتلاف الحكومي – بالوقوف وراء هذه الضريبة لاثبات نفوذه، مشيرة إلى أنه لا أحد يفهم سبب قيام الحكومة الفيدرالية بفرض ضرائب جديدة في أوقات انفجارات الأسعار ومعاقبة المواطنين بضريبة على ثاني أكسيد الكربون.

أ. ش. أ