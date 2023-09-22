بورصة البحرين تتداول أكثر من 6 ملايين سهم خلال هذا الأسبوع

بورصة البحرين تتداول أكثر من 6 ملايين سهم خلال هذا الأسبوع
التاريخ
9/22/2023 10:21:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 6 ملايين و808 ألاف و399 سهما، بقيمة إجمالية قدرها مليون و382 ألفا و674 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 211 صفقة.
وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 840 ألفا و934 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته %60.82 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 5 ملايين و741 ألفا و209 أسهم، تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 327 ألفا و570 دينارا بحرينيا، بنسبة 23.69 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 296 ألفا و820 سهما، تم تنفيذها من خلال 18 صفقة.
وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 276 ألفا و535 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليون و361 ألفا و680 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 42 صفقة.
أ. ش. أ
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