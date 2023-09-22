بورصة البحرين تتداول أكثر من 6 ملايين سهم خلال هذا الأسبوع

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 24 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 840 ألفا و934 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته %60.82 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 5 ملايين و741 ألفا و209 أسهم، تم تنفيذها من خلال 140 صفقة.

أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 327 ألفا و570 دينارا بحرينيا، بنسبة 23.69 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها 296 ألفا و820 سهما، تم تنفيذها من خلال 18 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع 276 ألفا و535 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليون و361 ألفا و680 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 42 صفقة.

أ. ش. أ