انخفاض الأسهم الأمريكية بضغط من مخاوف التشديد النقدى

وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.65% إلى 34205 نقاط.

فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.85% إلى 4364 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% إلى 13342 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف العقد، عقب إشارات التشديد من الفيدرالي، وهو ما يشكل ضغطًا على سوق الأسهم.

بالأمس، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، وأشار إلى خفضها لمرات أقل من المتوقع سابقًا في 2024.

على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 20 ألفا إلى 201 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 225 ألف طلب.

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