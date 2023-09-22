انخفاض الأسهم الأمريكية بضغط من مخاوف التشديد النقدى

انخفاض الأسهم الأمريكية بضغط من مخاوف التشديد النقدى
التاريخ
9/22/2023 10:21:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، مع استمرار المستثمرين في تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية، عقب إشارات جديدة من الفيدرالي بالأمس.
وفي بداية الجلسة، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.65% إلى 34205 نقاط.
فيما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.85% إلى 4364 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% إلى 13342 نقطة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تعاملات اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف العقد، عقب إشارات التشديد من الفيدرالي، وهو ما يشكل ضغطًا على سوق الأسهم.
بالأمس، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، وأشار إلى خفضها لمرات أقل من المتوقع سابقًا في 2024.
على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 20 ألفا إلى 201 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 225 ألف طلب.
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