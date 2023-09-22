مورجان ستانلى يستبعد احتمال تجاوز أسعار النفط 100 دولار

وفي مذكرة صدرت الأربعاء، رفع البنك توقعاته لسعر خام“برنت” في الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارًا للبرميل من توقعه السابق البالغ 82.5 دولار.

كما رفع السعر المتوقع للخام القياسي إلى 92.5 دولار من 80 دولارًا في الربع الأول من العام المقبل، وإلى 90 دولارًا من 80 دولارًا في الربع الثاني.

وتوقع أيضًا أسعارًا أعلى لبقية العام، حيث قال إن خام“برنت” سيصل إلى 87.5 دولار في الربع الثالث و85 دولارًا في الربع الرابع، مقارنة بـ80 دولارًا في توقعاته السابقة لكلا الفصلين.

وقال البنك في مذكرته، إنه في ظل التخفيضات الطوعية التي تنفذها السعودية وروسيا، أصبحت الأساسيات أكثر تشددًا لفترة أطول، ما يشكل دعمًا جيدًا للأسعار.

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