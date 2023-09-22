مورجان ستانلى يستبعد احتمال تجاوز أسعار النفط 100 دولار

مورجان ستانلى يستبعد احتمال تجاوز أسعار النفط 100 دولار
التاريخ
9/22/2023 10:21:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قلل بنك“مورجان ستانلي” من احتمالات ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، معتبرًا إياها“نوعًا من المبالغة”، رغم رفعه لتوقعات أسعار خام“برنت”.
وفي مذكرة صدرت الأربعاء، رفع البنك توقعاته لسعر خام“برنت” في الربع الرابع من العام الجاري إلى 95 دولارًا للبرميل من توقعه السابق البالغ 82.5 دولار.
كما رفع السعر المتوقع للخام القياسي إلى 92.5 دولار من 80 دولارًا في الربع الأول من العام المقبل، وإلى 90 دولارًا من 80 دولارًا في الربع الثاني.
وتوقع أيضًا أسعارًا أعلى لبقية العام، حيث قال إن خام“برنت” سيصل إلى 87.5 دولار في الربع الثالث و85 دولارًا في الربع الرابع، مقارنة بـ80 دولارًا في توقعاته السابقة لكلا الفصلين.
وقال البنك في مذكرته، إنه في ظل التخفيضات الطوعية التي تنفذها السعودية وروسيا، أصبحت الأساسيات أكثر تشددًا لفترة أطول، ما يشكل دعمًا جيدًا للأسعار.
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