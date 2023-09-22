ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى منذ مارس

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -17.8 نقطة خلال الشهر الجاري، ويمثل هذا أدنى مستوى منذ شهر مارس، وهو أكثر من التقديرات بتراجع إلى -16.5 نقطة.

وفي نفس السياق، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،“كلاس نوت” خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية، إنه لا يتوقع أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.

يأتي هذا بعد أسبوع من رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.

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