ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى منذ مارس

ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى منذ مارس
التاريخ
9/22/2023 10:21:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال سبتمبر، للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية المستمرة في التأثير على دخل الأسر.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -17.8 نقطة خلال الشهر الجاري، ويمثل هذا أدنى مستوى منذ شهر مارس، وهو أكثر من التقديرات بتراجع إلى -16.5 نقطة.
وفي نفس السياق، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،“كلاس نوت” خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية، إنه لا يتوقع أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.
يأتي هذا بعد أسبوع من رفع المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.
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