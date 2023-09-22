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البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على ارتفاع

9/22/2023 10:21:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة.

وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.

وانخفضت أسعار اسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 45 شركة أخرى.

أ. ش. أ

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