البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على ارتفاع

البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على ارتفاع
التاريخ
9/22/2023 10:21:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر البورصة الأردنية تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة.
وأغلقت البورصة اليوم، على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 45 شركة أخرى.
أ. ش. أ
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