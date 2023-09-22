الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تقييم قرارات بنوك مركزية

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -17.8 نقطة خلال سبتمبر، ويمثل هذا أدنى مستوى منذ شهر مارس، وهو أكثر من التقديرات بتراجع إلى -16.5 نقطة.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،“كلاس نوت” خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية، إنه لا يتوقع أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.

وأعلن بنك إنجلترا تثبيت الفائدة عند 5.25%، بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية للفائدة منذ ديسمبر 2021، وكذلك لم يغير المركزي السويسري من سياسته النقدية خلال الاجتماع، بينما رفعت السويد والنرويج أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 454.6 نقطة، مع خسائر في قطاعات الطاقة والتعدين والبنوك والتكنولوجيا والسيارات.

كما تراجع“فوتسي 100” البريطاني 0.7% إلى 7678 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 1.35% مسجلًا 15571 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 1.6% عند 7213 نقطة.

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