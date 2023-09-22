الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تقييم قرارات بنوك مركزية

الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تقييم قرارات بنوك مركزية
التاريخ
9/22/2023 10:21:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية وقرارات من بنوك مركزية، بعد يوم من تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة والتلميح إلى استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية، انخفاض ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بمقدار 1.8 نقطة إلى -17.8 نقطة خلال سبتمبر، ويمثل هذا أدنى مستوى منذ شهر مارس، وهو أكثر من التقديرات بتراجع إلى -16.5 نقطة.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي،“كلاس نوت” خلال مقابلة مع الإذاعة الهولندية، إنه لا يتوقع أن يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وأعلن بنك إنجلترا تثبيت الفائدة عند 5.25%، بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية للفائدة منذ ديسمبر 2021، وكذلك لم يغير المركزي السويسري من سياسته النقدية خلال الاجتماع، بينما رفعت السويد والنرويج أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 1.3% إلى 454.6 نقطة، مع خسائر في قطاعات الطاقة والتعدين والبنوك والتكنولوجيا والسيارات.
كما تراجع“فوتسي 100” البريطاني 0.7% إلى 7678 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 1.35% مسجلًا 15571 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 1.6% عند 7213 نقطة.
أرقام
MENAFN22092023000202011048ID1107122394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.