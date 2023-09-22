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محافظ بنك إنجلترا: نراقب سوق النفط بعناية شديدة

9/22/2023 10:20:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال محافظ بنك إنجلترا الخميس، إنه يراقب سوق النفط بعناية شديدة، في ظل مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الخام، بعد أن تباطأ التضخم إلى 6.7%.

وقال“أندرو بيلي”:“لم نجر أي نقاش في لجنة السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة لأن ذلك سيكون سابق لأوانه للغاية”، بحسب“بلومبرج”.

وقال“بيلي” إن آثار تشديد السياسة النقدية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ ديسمبر 2021، عندما رفع سعر الفائدة لأول مرة من أدنى مستوى خلال فترة الجائحة عند 0.1%، بدأت تظهر في الاقتصاد.

وأكد“بيلي” أنه لا يمكن أن يشعر صناع السياسات بالرضا حاليًا، لأن مهمتهم هي إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

يأتي هذا بعد أن قرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه اليوم، تثبيت الفائدة عند 5.25% دون تغيير للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية للفائدة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.

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