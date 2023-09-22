محافظ بنك إنجلترا: نراقب سوق النفط بعناية شديدة

محافظ بنك إنجلترا: نراقب سوق النفط بعناية شديدة
التاريخ
9/22/2023 10:20:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال محافظ بنك إنجلترا الخميس، إنه يراقب سوق النفط بعناية شديدة، في ظل مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الخام، بعد أن تباطأ التضخم إلى 6.7%.
وقال“أندرو بيلي”:“لم نجر أي نقاش في لجنة السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة لأن ذلك سيكون سابق لأوانه للغاية”، بحسب“بلومبرج”.
وقال“بيلي” إن آثار تشديد السياسة النقدية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ ديسمبر 2021، عندما رفع سعر الفائدة لأول مرة من أدنى مستوى خلال فترة الجائحة عند 0.1%، بدأت تظهر في الاقتصاد.
وأكد“بيلي” أنه لا يمكن أن يشعر صناع السياسات بالرضا حاليًا، لأن مهمتهم هي إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
يأتي هذا بعد أن قرر بنك إنجلترا خلال اجتماعه اليوم، تثبيت الفائدة عند 5.25% دون تغيير للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، بعد سلسلة من 14 زيادة متتالية للفائدة، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم بأكثر من التوقعات.
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