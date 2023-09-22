عقود الغاز الأمريكية تتخلى عن مكاسبها اليومية مع تقييم بيانات المخزونات

عقود الغاز الأمريكية تتخلى عن مكاسبها اليومية مع تقييم بيانات المخزونات
التاريخ
9/22/2023 10:20:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم صدور بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات بأقل من التوقعات، لكنها سجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ نهاية شهر يونيو الماضي.
وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.85% عند 2.683 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى 2.759 دولار.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 64 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر إلى 3.269 تريليون قدم مكعبة، وهو أقل من التوقعات بزيادة 67 مليار قدم مكعبة، لكنها أكبر زيادة أسبوعية خلال أكثر من شهرين.
وبحسب مزود البيانات“إل إس إي جي”، يتجه الإنتاج منذ بداية الأسبوع للانخفاض على أساس يومي بنحو 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى أدنى مستوى خلال عشرة أسابيع عند 100.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب بيانات أولية.
ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يتراجع الطلب الأمريكي على الغاز، بما في ذلك الصادرات، من 95.3 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 93.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوع المقبل، وهي أقل من التوقعات السابقة.
أرقام
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