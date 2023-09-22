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عقود الغاز الأمريكية تتخلى عن مكاسبها اليومية مع تقييم بيانات المخزونات

9/22/2023 10:20:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم صدور بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات بأقل من التوقعات، لكنها سجلت أكبر زيادة أسبوعية منذ نهاية شهر يونيو الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.85% عند 2.683 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى 2.759 دولار.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن ارتفاع إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 64 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من سبتمبر إلى 3.269 تريليون قدم مكعبة، وهو أقل من التوقعات بزيادة 67 مليار قدم مكعبة، لكنها أكبر زيادة أسبوعية خلال أكثر من شهرين.

وبحسب مزود البيانات“إل إس إي جي”، يتجه الإنتاج منذ بداية الأسبوع للانخفاض على أساس يومي بنحو 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى أدنى مستوى خلال عشرة أسابيع عند 100.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب بيانات أولية.

ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يتراجع الطلب الأمريكي على الغاز، بما في ذلك الصادرات، من 95.3 مليار قدم مكعبة يوميًا هذا الأسبوع، إلى 93.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الأسبوع المقبل، وهي أقل من التوقعات السابقة.

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