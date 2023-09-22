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الصومال تبحث مع البنك الدولى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد

9/22/2023 10:20:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات لدى البنك الدولى آنا بيردي، في نيويورك، على هامش مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما تناول اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، بحث مواصلة دعم البنك الدولي للصومال لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للبلاد.

أ. ش. أ

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