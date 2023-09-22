الصومال تبحث مع البنك الدولى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد

الصومال تبحث مع البنك الدولى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد
التاريخ
9/22/2023 10:20:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع المديرة المنتدبة لشئون العمليات لدى البنك الدولى آنا بيردي، في نيويورك، على هامش مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعزيز التعاون بين الجانبين.
كما تناول اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس، بحث مواصلة دعم البنك الدولي للصومال لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للبلاد.
أ. ش. أ
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