العائد على السندات الألمانية يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

العائد على السندات الألمانية يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011
التاريخ
9/22/2023 10:20:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار السندات الألمانية خلال تعاملات، اليوم الخميس، لتدفع تكاليف الاقتراض الرئيسية للحكومة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، بنحو 8 نقاط أساس إلى 2.78%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى 2.74% لاحقًا.
ويأتي ذلك في أعقاب الرسائل المتشددة التي بعث بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وبيانات سوق العمل القوية التي صدرت الخميس، ما دفع المتداولين إلى التكهن بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقى على سياسته النقدية الصارمة لسنوات.
بالأمس، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، ولفت إلى خفضها مرات أقل من المتوقع سابقًا في 2024.
على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 20 ألفًا إلى 201 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 225 ألف طلب.
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