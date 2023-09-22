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العائد على السندات الألمانية يرتفع لأعلى مستوى منذ 2011

9/22/2023 10:20:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار السندات الألمانية خلال تعاملات، اليوم الخميس، لتدفع تكاليف الاقتراض الرئيسية للحكومة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمن.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، بنحو 8 نقاط أساس إلى 2.78%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى 2.74% لاحقًا.

ويأتي ذلك في أعقاب الرسائل المتشددة التي بعث بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وبيانات سوق العمل القوية التي صدرت الخميس، ما دفع المتداولين إلى التكهن بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقى على سياسته النقدية الصارمة لسنوات.

بالأمس، ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بدء دورة التشديد في مارس 2022، لكنه أشار إلى رفعها مرة أخرى هذا العام، ولفت إلى خفضها مرات أقل من المتوقع سابقًا في 2024.

على جانب آخر، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم، انخفاض طلبات إعانة البطالة بمقدار 20 ألفًا إلى 201 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو أقل من التوقعات البالغة 225 ألف طلب.

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