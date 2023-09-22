الذهب يتراجع 1.4% عند التسوية مع توقعات استمرار التشديد النقدى
التاريخ
9/22/2023 10:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، لتتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة التي لامست خلالها أعلى مستوياتها منذ نهاية أغسطس، في ظل تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 20 ألف طلب إلى 201 ألف خلال الأسبوع الماضي، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 225 ألف طلب، لتسجل أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، وتظهر استمرار قوة سوق العمل رغم تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، مع استيعاب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، وتوقعات صناع السياسة في البنك المركزي باستمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من التقديرات السابقة.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، عدم توقع الأسواق تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير 2024، مقابل توقعات تجاوزت نسبة 15% قبل شهر واحد، مقارنة بترجيح المستثمرين حاليًا بنسبة 40% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 27.5 دولار لتصل إلى 1939.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ الرابع عشر من سبتمبر.
في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 105.30 نقطة.
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