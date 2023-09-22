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الذهب يتراجع 1.4% عند التسوية مع توقعات استمرار التشديد النقدى

9/22/2023 10:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، لتتخلى عن مكاسب الجلسة السابقة التي لامست خلالها أعلى مستوياتها منذ نهاية أغسطس، في ظل تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 20 ألف طلب إلى 201 ألف خلال الأسبوع الماضي، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 225 ألف طلب، لتسجل أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، وتظهر استمرار قوة سوق العمل رغم تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، مع استيعاب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة، وتوقعات صناع السياسة في البنك المركزي باستمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول من التقديرات السابقة.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، عدم توقع الأسواق تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير 2024، مقابل توقعات تجاوزت نسبة 15% قبل شهر واحد، مقارنة بترجيح المستثمرين حاليًا بنسبة 40% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 27.5 دولار لتصل إلى 1939.6 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ الرابع عشر من سبتمبر.

في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 105.30 نقطة.

أرقام

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