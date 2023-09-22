البنك المركزى يقرر تثبيت سعر الفائدة

البنك المركزى يقرر تثبيت سعر الفائدة
التاريخ
9/22/2023 10:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
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