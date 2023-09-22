محافظ بورسعيد: مضرب أرز المنطقة الصناعية يسهم فى توفير مخزون استراتيجى

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الخميس، مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية لمتابعة بدء موسم حصاد الأرز، والتي رفقه خلالها محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

واستعرض المحافظ موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، وجودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك للتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

يذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.

أ. ش. أ