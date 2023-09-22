محافظ بورسعيد: مضرب أرز المنطقة الصناعية يسهم فى توفير مخزون استراتيجى

محافظ بورسعيد: مضرب أرز المنطقة الصناعية يسهم فى توفير مخزون استراتيجى
التاريخ
9/22/2023 10:20:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية يسهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الخميس، مضرب الأرز بالمنطقة الصناعية لمتابعة بدء موسم حصاد الأرز، والتي رفقه خلالها محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.
واستعرض المحافظ موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، وجودة منتج الأرز والكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك للتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.
يذكر أن مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة آلاف متر مربع يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات.
أ. ش. أ
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