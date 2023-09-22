اليوم.. وزير التموين يجتمع بشركات السكر لمعرفة أسباب زيادة الأسعار

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى؛ اجتماع مع شركات إنتاج السكر، اليوم الخميس، لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى بنحو 4 آلاف جنيه فى الطن خلال أسبوعين.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”البورصة”، إن المصيلحى سيناقش مع الشركات أسباب الزيادة بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر خاصة وأن موسم الإنتاج المحلى انتهى، ولا يوجد أى تكاليف إضافية تبرر الزيادة.

أضاف أن الاجتماع يضم شركات البنجر الحكومية“الدلتا، والفيوم، والنوبارية، والسكر” بجانب بعض الشركات الخاصة.

وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر الحر فى البورصة السلعية بلغت 24.3 ألف جنيه للطن.

أضاف أن الزيادة المتتالية فى الأسعار خلال الشهرين الماضيين جاءت رغم توافر معروض كبير واعتماد الكثير من الشركات على البورصة السلعية فى الوقت الحالى لشراء احتياجاتها.

وقال السيد الحفناوى، رئيس سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن سعر الكيلو للمستهلك سجل 35 جنيهًا، مقارنة بـ 30 جنيهًا قبل أسبوعين.

أضاف أن الزيادات فى الأسعار جاءت بسبب زيادة الطلب من قبل المصانع خلال الفترة الحالية لتصنيع حلوى المولد النبوى التى تحتاج إلى كميات كبيرة.

قال مصدر بإحدى شركات تعبئة المواد الغذائية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار ارتفعت بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين، إذ وصل الطن غير المعبأ إلى 31 ألف جنيه مقابل 27 ألف جنيه، فيما بلغ المعبأ 31.7 ألف جنيه مقابل 27.6 ألف جنيه قبل أسبوعين.

لفت إلى أن وكلاء كبرى المصانع، باتت تأخذ حصتها وتقوم بتخزينها لمنعها عن السوق وتعطيشه، ثم تعيد ضخها بكميات صغيرة على فترات على حسب الأسعار التى يحددونها وفقا لآلية العرض والطلب.

أوضح أن أحد كبار التجار أبلغه بزيادة جديدة فى أسعار السكر اليوم، قد تصل إلى ألف جنيه للطن بسبب نقص المعروض بالأسواق.

وطالب المصدر الحكومة بالتدخل للسيطرة على الأسواق، وزيادة الدور الرقابى على السلع الغذائية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، أن احتياطى السكر التموينى حاليا يكفى حتى بعد شهر أبريل 2024، بينما الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.