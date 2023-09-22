اليوم.. وزير التموين يجتمع بشركات السكر لمعرفة أسباب زيادة الأسعار

اليوم.. وزير التموين يجتمع بشركات السكر لمعرفة أسباب زيادة الأسعار
التاريخ
9/22/2023 10:20:55 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) مصدر: 4 آلاف جنيه زيادة فى سعر طن السكر خلال أسبوعين
يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى؛ اجتماع مع شركات إنتاج السكر، اليوم الخميس، لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى بنحو 4 آلاف جنيه فى الطن خلال أسبوعين.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”البورصة”، إن المصيلحى سيناقش مع الشركات أسباب الزيادة بعد ارتفاع الأسعار غير المبرر خاصة وأن موسم الإنتاج المحلى انتهى، ولا يوجد أى تكاليف إضافية تبرر الزيادة.
أضاف أن الاجتماع يضم شركات البنجر الحكومية“الدلتا، والفيوم، والنوبارية، والسكر” بجانب بعض الشركات الخاصة.
وقال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن أسعار السكر الحر فى البورصة السلعية بلغت 24.3 ألف جنيه للطن.
أضاف أن الزيادة المتتالية فى الأسعار خلال الشهرين الماضيين جاءت رغم توافر معروض كبير واعتماد الكثير من الشركات على البورصة السلعية فى الوقت الحالى لشراء احتياجاتها.
وقال السيد الحفناوى، رئيس سوبر ماركت أولاد الحفناوى، إن سعر الكيلو للمستهلك سجل 35 جنيهًا، مقارنة بـ 30 جنيهًا قبل أسبوعين.
أضاف أن الزيادات فى الأسعار جاءت بسبب زيادة الطلب من قبل المصانع خلال الفترة الحالية لتصنيع حلوى المولد النبوى التى تحتاج إلى كميات كبيرة.
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قال مصدر بإحدى شركات تعبئة المواد الغذائية، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار ارتفعت بنحو 4 آلاف جنيه للطن خلال أسبوعين، إذ وصل الطن غير المعبأ إلى 31 ألف جنيه مقابل 27 ألف جنيه، فيما بلغ المعبأ 31.7 ألف جنيه مقابل 27.6 ألف جنيه قبل أسبوعين.
لفت إلى أن وكلاء كبرى المصانع، باتت تأخذ حصتها وتقوم بتخزينها لمنعها عن السوق وتعطيشه، ثم تعيد ضخها بكميات صغيرة على فترات على حسب الأسعار التى يحددونها وفقا لآلية العرض والطلب.
أوضح أن أحد كبار التجار أبلغه بزيادة جديدة فى أسعار السكر اليوم، قد تصل إلى ألف جنيه للطن بسبب نقص المعروض بالأسواق.
وطالب المصدر الحكومة بالتدخل للسيطرة على الأسواق، وزيادة الدور الرقابى على السلع الغذائية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائى.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، أن احتياطى السكر التموينى حاليا يكفى حتى بعد شهر أبريل 2024، بينما الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.
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