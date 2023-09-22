المركزي العُماني يثبت الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة

المركزي العُماني يثبت الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
قرّر البنك المركزي العُماني، الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6%.
جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وأوضح البيان الصادر عن البنك، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريا، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
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