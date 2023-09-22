المركزي العُماني يثبت الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة

جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وأوضح البيان الصادر عن البنك، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريا، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.