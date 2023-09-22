Friday, 22 September 2023 05:59 GMT

المركزي العُماني يثبت الفائدة على عمليات إعادة الشراء - جريدة البورصة

9/22/2023 10:20:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قرّر البنك المركزي العُماني، الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6%.

جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

وأوضح البيان الصادر عن البنك، أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار الريا، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

MENAFN22092023000202011048ID1107122384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث