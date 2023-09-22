المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة - جريدة البورصة

وأكدت التزام المركزي الأردني بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأكدت اللجنة، ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني كما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.7 شهرًا، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.6 مليار دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وبنمو نسبته 4.0% لتبلغ 42.8 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.7% ليصل رصيدها الى 33.4 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.

وعلى نحوٍ مماثل، شهدت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 41.3% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.65 مليار دينار، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 2.3% خلال النصف الأول من عام 2023 لتبلغ 4.2 مليار دينار. وفي نفس الوقت، ارتفع اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 550 مليون دينار. فيما تُشير أحدث قراءة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023. هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.

أ ش أ