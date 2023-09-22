Friday, 22 September 2023 05:59 GMT

المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة - جريدة البورصة

9/22/2023 10:20:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) > قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

وأكدت التزام المركزي الأردني بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأكدت اللجنة، ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني كما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.7 شهرًا، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.6 مليار دينار خلال شهر تموز من عام 2023، وبنمو نسبته 4.0% لتبلغ 42.8 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.7% ليصل رصيدها الى 33.4 مليار دينار. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية قوة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.

وعلى نحوٍ مماثل، شهدت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، إذ سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 41.3% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023 ليبلغ 3.65 مليار دينار، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة بلغت 2.3% خلال النصف الأول من عام 2023 لتبلغ 4.2 مليار دينار. وفي نفس الوقت، ارتفع اجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 550 مليون دينار. فيما تُشير أحدث قراءة إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2023. هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.

أ ش أ

MENAFN22092023000202011048ID1107122383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث