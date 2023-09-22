بعد زيادة ((الحكومى)).. هل يتحرك الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟

يترقب العاملون فى القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى لأجورهم، بعد إعلان رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الحكومى إلى 4 آلاف جنيه قبل أيام.

ويحدد المجلس القومى للأجور، الذى تترأسه وزيرة التخطيط، الحد الأدنى للقطاع الخاص والبالغ حالياً 3 آلاف جنيه.

ورغم أن الشركات تقول إنها تدفع أكثر من ذلك لموظفيها، فإنَّ بعضها يبدى مقاومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بداعى الظروف الاقتصادية غير المواتية، والتى لا تحتاج إلى المزيد من التكاليف.

ويعد الرفع الذى وجه به رئيس الجمهورية هو الرابع لموظفى القطاع الحكومى فى أقل من عامين، بينما رفع ((القومى للأجور)) الحد الأدنى للقطاع الخاص فى يوليو الماضى بنحو 11% من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وتعيش مصر أعلى معدل معروف للتضخم الذى وصل إلى 37% فى أغسطس الماضى، بينما وصل التضخم الأساسى الذى يستبعد السلع الأكثر تقلباً والمحددة إدارياً إلى 40%، والذى يغذيه نقص العملة والذى أدى لفرض قيود على الواردات تسببت فى نقص المعروض من السلع.

وتقول الشركات، إنها ترفع الرواتب لديها بين 10 و15%، وستفعل ذلك بشكل طبيعى فى يناير المقبل، أى بعد 3 أشهر.

قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو المجلس الأعلى للأجور، إنه بات من الضرورى رفع القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور موظفيه، وبالطبع لن تكون نسبة الزيادة مماثلة للنسبة المُقرة للقطاع العام، ولكن يجب إقرار زيادة مراعاةً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبلغت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومى نحو 14.2%، وهى الثانية خلال العام الحالى وكان قد ارتفع بنحو 16.6% فى مارس.

أضاف ))السقطى((، أن الشركات تتحمل فى الوقت الحالى أعباء ثقيلة؛ بسبب التحديات القائمة، ولكن يجب اتخاذ إجراء سريع فيما يخص الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

أضاف ))السقطى((، أنَّ القطاع الخاص يترقب انعقاد اجتماع المجلس القومى للأجور والذى تترأسه هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ولم ترد الوزيرة على أسئلة ((البورصة)) حول موعد انعقاد المجلس أو إمكانية إقرار زيادة للقطاع الخاص.

واستبعد محمد الفيومى، عضو المجلس القومى للأجور، فى حديثه لـ((البورصة)) عقد المجلس اجتماعات قريبة بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص؛ بسبب التحديات التى تواجه الشركات حالياً.

أضاف: فى حال إقرار المجلس أى زيادات جديدة، فالقطاع الخاص ملزم بتطبيقها، وفى حال عدم التطبيق يتم تحرير محاضر للشركات المخالفة من قِبل وزارة القوى العاملة؛ لأنها الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ القرار.

قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إنَّ القطاع الخاص لا يتردد فى زيادة الحد الأدنى للأجور.. لكن توقيت الزيادة هو الذى يشكل عبئاً إضافياً على أغلب الشركات التى تواجه تحديات فى عملية التشغيل والإنتاج.

أضاف ))شعبان” لـ((البورصة))، أن الجمعية ستطالب الشركات برفع الحد الأدنى للأجور وفق استطاعتها وكفاءتها المالية، لكن إلزامها من قبل الدولة قبل دراسة أوضاعها قد يلحق الضرر بها، متوقعاً أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين 200 و300 جنيه.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الحد الأدنى للقطاع الخاص حتى الآن يبلغ 3 آلاف جنيه وهناك محادثات مع ممثلى الغرف التجارية لزيادة الحد الأدنى إلى 3.5 ألف جنيه.

أضاف لـ((البورصة)): علينا أن نعترف أن 90% من شركات القطاع الخاص تدفع أجوراً أكبر من الحد الأدنى، وبالتالى لا توجد مشكلة حقيقية إذا كان هناك تحديد للحد الأدنى من عدمه.

((التفاوض الجارى داخل مجتمع الأعمال حول زيادة الحد الأدنى؛ بسبب وجود شركات كثيرة متعثرة وتعانى ولا تستطيع رفع الأجور بهذا القدر، ولا تستطيع الدولة إلزامها بهذا القرار))، بحسب عيسى.

ذكر أن أكثر من 450 عضواً فى جمعية رجال الأعمال سيرفعون الأجور لكن كل شركة وفق استطاعتها.

قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ القطاع الخاص يجد صعوبة فى زيادة الأجور لتعثر عدد كبير من الشركات؛ بسبب صعوبة استيراد الخامات.

أضاف ((الشندويلى)) لـ((البورصة))، أن الشركات العاملة فى المناطق الصناعية بسوهاج لم تطبق الزيادة الأخيرة؛ بسبب المشكلات الحالية رغم أن الزيادات واجبة على المصانع، لكن فى حال إقرارها سيضاعف الأعباء عليها.

نوه بأن الشركات ستتواصل مع الوزراء ورؤساء الهيئات لحل المشكلات أولاً، ومع تحسن أوضاعها سترفع الحد الأدنى للأجور تماشياً مع توجهات الدولة.

قالت دعاء قنديل، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، إنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ بسبب التحديات الحالية للسوق؛ لأن تحسن السوق هو المتحكم الرئيسى لأجور القطاع الخاص. أضافت أن أغلب المصانع تواجه ضغوطات كبيرة ناتجة عن صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بجانب حالة الركود التى تخيم على مبيعات أغلب الشركات حالياً.

قال شادى عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنَّ الزيادات المرتقبة من المفترض أن تبدأ الشركات تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد.

أضاف ((عرفات)) لـ((البورصة))، أن حوالى 70% من العاملين فى مجال الصناعات المعدنية يحصلون على رواتب شهرية تتعدى الحد الأدنى للأجور، لكن فى حال الزام المصانع المتعثرة بزيادة الرواتب سيدفعها إلى تسريح أكثر من 50% من العمالة.

قال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك آرت، إنَّ الشركة سترفع رواتبها فى يناير المقبل، وتدرس رفعها بنسبة 15% وهذه الزيادة الطبيعية للشركة كل عام.

قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا ومصنع أسمنت بنى سويف، إنَّ الشركة لم تحدد نسبة الزيادة المقررة فى رواتب العمال، لكن من المرتقب تطبيق زيادات جديدة مع بداية العام المقبل.

تابع: ((آخر زيادة كانت رفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وتم تطبيقها فى المصانع التابعة للمجموعة، ومن المتوقع أن ترفع الشركة الحد الأدنى إلى 3.5 ألف جنيه مع بداية العام المقبل)).

قال عمرو فتوح، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، إنَّ أغلب شركات القطاع الخاص بالمدينة تطبق زيادة أكثر من مرة خلال العام، والبعض الآخر يقرر زيادة سنوية واحدة طبقاً لأجر كل عامل، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم.

أضاف ((فتوح)) لـ((البورصة))، أن أغلب الشركات بالمنطقة رفعت أجور العمالة بنسبة 15% على أجور العاملين منتصف العام الجارى ليحصل أقل عامل على راتب قدره 4 آلاف جنيه، وهى النسبة المقرر تطبيقها لأجور العاملين فى القطاع الحكومى.

قال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ العاملين بقطاع الغزل والنسيج يحصلون على رواتب شهرية أعلى من الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه.

أضاف ((الأباصيري)) لـ((البورصة))، أن أغلب شركات القطاع الخاص تطبق زيادة سنوية على أجور العاملين بنسبة تتراوح بين 7 و10% فى ظل ظروف غلاء المعيشة، وحفاظاً على دوام العاملين بالشركة.

قال حسن المصرى، مدير شركة جاما بلاست للصناعات البلاستيكية، إنَّ الشركة رفعت الأجور بنسبة من 10% إلى 15% بداية السنة المالية، تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم وذلك قبل إصدار قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه حالياً.

تابع: ((الشركة قسمت الراتب إلى راتب أساسى وحوافز ومكافآت، لكن لا يقل الحد الأدنى لأجور الشركة عن 4 آلاف جنيه حالياً، لضمان رضاء العمال والموظفين.

قال طارق عابدين، رئيس مجلس ادارة شركة عابدين لصناعة الأجهزة المنزلية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتى بالتزامن مع قرب الزيادة السنوية للشركة.

أضاف لـ((البورصة))، أنه ستتم زيادة رواتب الموظفين بنسبة 5% بداية من أكتوبر المقبل، وجارٍ دراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالشركة، على أن يتم تطبيقه مع بداية شهر يناير القادم، وفقاً لميزانية الشركة.

كتب: مريم الرميحى وتقى أيمن وأحمد غنيم