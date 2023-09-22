بعد زيادة ((الحكومى)).. هل يتحرك الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟

(MENAFN- Al-Borsa News) السقطى: القطاع الخاص يتحمل أعباء ثقيلة والزيادات قادمة لا محالة
يترقب العاملون فى القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى لأجورهم، بعد إعلان رئيس الجمهورية زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الحكومى إلى 4 آلاف جنيه قبل أيام.
ويحدد المجلس القومى للأجور، الذى تترأسه وزيرة التخطيط، الحد الأدنى للقطاع الخاص والبالغ حالياً 3 آلاف جنيه.
ورغم أن الشركات تقول إنها تدفع أكثر من ذلك لموظفيها، فإنَّ بعضها يبدى مقاومة لزيادة الحد الأدنى للأجور بداعى الظروف الاقتصادية غير المواتية، والتى لا تحتاج إلى المزيد من التكاليف.
ويعد الرفع الذى وجه به رئيس الجمهورية هو الرابع لموظفى القطاع الحكومى فى أقل من عامين، بينما رفع ((القومى للأجور)) الحد الأدنى للقطاع الخاص فى يوليو الماضى بنحو 11% من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وتعيش مصر أعلى معدل معروف للتضخم الذى وصل إلى 37% فى أغسطس الماضى، بينما وصل التضخم الأساسى الذى يستبعد السلع الأكثر تقلباً والمحددة إدارياً إلى 40%، والذى يغذيه نقص العملة والذى أدى لفرض قيود على الواردات تسببت فى نقص المعروض من السلع.
وتقول الشركات، إنها ترفع الرواتب لديها بين 10 و15%، وستفعل ذلك بشكل طبيعى فى يناير المقبل، أى بعد 3 أشهر.
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قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عضو المجلس الأعلى للأجور، إنه بات من الضرورى رفع القطاع الخاص الحد الأدنى لأجور موظفيه، وبالطبع لن تكون نسبة الزيادة مماثلة للنسبة المُقرة للقطاع العام، ولكن يجب إقرار زيادة مراعاةً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وبلغت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومى نحو 14.2%، وهى الثانية خلال العام الحالى وكان قد ارتفع بنحو 16.6% فى مارس.
أضاف ))السقطى((، أن الشركات تتحمل فى الوقت الحالى أعباء ثقيلة؛ بسبب التحديات القائمة، ولكن يجب اتخاذ إجراء سريع فيما يخص الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
أضاف ))السقطى((، أنَّ القطاع الخاص يترقب انعقاد اجتماع المجلس القومى للأجور والذى تترأسه هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
ولم ترد الوزيرة على أسئلة ((البورصة)) حول موعد انعقاد المجلس أو إمكانية إقرار زيادة للقطاع الخاص. الفيومى: الشركات ملزمة بتنفيذ الزيادات التى يقرها ((القومى للأجور))
واستبعد محمد الفيومى، عضو المجلس القومى للأجور، فى حديثه لـ((البورصة)) عقد المجلس اجتماعات قريبة بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص؛ بسبب التحديات التى تواجه الشركات حالياً.
أضاف: فى حال إقرار المجلس أى زيادات جديدة، فالقطاع الخاص ملزم بتطبيقها، وفى حال عدم التطبيق يتم تحرير محاضر للشركات المخالفة من قِبل وزارة القوى العاملة؛ لأنها الجهة المنوط بها مراقبة تنفيذ القرار. شعبان: توقيت الزيادة غير ملائم للقطاع.. والزيادة بين 200 و300 جنيه
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إنَّ القطاع الخاص لا يتردد فى زيادة الحد الأدنى للأجور.. لكن توقيت الزيادة هو الذى يشكل عبئاً إضافياً على أغلب الشركات التى تواجه تحديات فى عملية التشغيل والإنتاج.
أضاف ))شعبان” لـ((البورصة))، أن الجمعية ستطالب الشركات برفع الحد الأدنى للأجور وفق استطاعتها وكفاءتها المالية، لكن إلزامها من قبل الدولة قبل دراسة أوضاعها قد يلحق الضرر بها، متوقعاً أن تتراوح الزيادة المرتقبة بين 200 و300 جنيه. عيسى: منظمات الأعمال تتفاوض حالياً حول القيمة العادلة المرتقب زيادتها
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الحد الأدنى للقطاع الخاص حتى الآن يبلغ 3 آلاف جنيه وهناك محادثات مع ممثلى الغرف التجارية لزيادة الحد الأدنى إلى 3.5 ألف جنيه.
أضاف لـ((البورصة)): علينا أن نعترف أن 90% من شركات القطاع الخاص تدفع أجوراً أكبر من الحد الأدنى، وبالتالى لا توجد مشكلة حقيقية إذا كان هناك تحديد للحد الأدنى من عدمه.
((التفاوض الجارى داخل مجتمع الأعمال حول زيادة الحد الأدنى؛ بسبب وجود شركات كثيرة متعثرة وتعانى ولا تستطيع رفع الأجور بهذا القدر، ولا تستطيع الدولة إلزامها بهذا القرار))، بحسب عيسى.
ذكر أن أكثر من 450 عضواً فى جمعية رجال الأعمال سيرفعون الأجور لكن كل شركة وفق استطاعتها. الشندويلى: مصانع سوهاج لم تطبق الزيادة قبل الأخيرة بسبب تعثرها
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ القطاع الخاص يجد صعوبة فى زيادة الأجور لتعثر عدد كبير من الشركات؛ بسبب صعوبة استيراد الخامات.
أضاف ((الشندويلى)) لـ((البورصة))، أن الشركات العاملة فى المناطق الصناعية بسوهاج لم تطبق الزيادة الأخيرة؛ بسبب المشكلات الحالية رغم أن الزيادات واجبة على المصانع، لكن فى حال إقرارها سيضاعف الأعباء عليها.
نوه بأن الشركات ستتواصل مع الوزراء ورؤساء الهيئات لحل المشكلات أولاً، ومع تحسن أوضاعها سترفع الحد الأدنى للأجور تماشياً مع توجهات الدولة.
قالت دعاء قنديل، رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، إنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور؛ بسبب التحديات الحالية للسوق؛ لأن تحسن السوق هو المتحكم الرئيسى لأجور القطاع الخاص. أضافت أن أغلب المصانع تواجه ضغوطات كبيرة ناتجة عن صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بجانب حالة الركود التى تخيم على مبيعات أغلب الشركات حالياً. عرفات: إلزام المصانع المتعثرة بزيادة الرواتب يدفعها إلى تسريح العمالة
قال شادى عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادات، إنَّ الزيادات المرتقبة من المفترض أن تبدأ الشركات تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد.
أضاف ((عرفات)) لـ((البورصة))، أن حوالى 70% من العاملين فى مجال الصناعات المعدنية يحصلون على رواتب شهرية تتعدى الحد الأدنى للأجور، لكن فى حال الزام المصانع المتعثرة بزيادة الرواتب سيدفعها إلى تسريح أكثر من 50% من العمالة.
قال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك آرت، إنَّ الشركة سترفع رواتبها فى يناير المقبل، وتدرس رفعها بنسبة 15% وهذه الزيادة الطبيعية للشركة كل عام.
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قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة سيراميكا فينيسيا ومصنع أسمنت بنى سويف، إنَّ الشركة لم تحدد نسبة الزيادة المقررة فى رواتب العمال، لكن من المرتقب تطبيق زيادات جديدة مع بداية العام المقبل.
تابع: ((آخر زيادة كانت رفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيه وتم تطبيقها فى المصانع التابعة للمجموعة، ومن المتوقع أن ترفع الشركة الحد الأدنى إلى 3.5 ألف جنيه مع بداية العام المقبل)).
قال عمرو فتوح، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر، إنَّ أغلب شركات القطاع الخاص بالمدينة تطبق زيادة أكثر من مرة خلال العام، والبعض الآخر يقرر زيادة سنوية واحدة طبقاً لأجر كل عامل، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم.
أضاف ((فتوح)) لـ((البورصة))، أن أغلب الشركات بالمنطقة رفعت أجور العمالة بنسبة 15% على أجور العاملين منتصف العام الجارى ليحصل أقل عامل على راتب قدره 4 آلاف جنيه، وهى النسبة المقرر تطبيقها لأجور العاملين فى القطاع الحكومى. الأباصيرى: القطاع الخاص يطبق زيادة سنوية تتراوح بين 7 و10%
قال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ العاملين بقطاع الغزل والنسيج يحصلون على رواتب شهرية أعلى من الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه.
أضاف ((الأباصيري)) لـ((البورصة))، أن أغلب شركات القطاع الخاص تطبق زيادة سنوية على أجور العاملين بنسبة تتراوح بين 7 و10% فى ظل ظروف غلاء المعيشة، وحفاظاً على دوام العاملين بالشركة. ((جاما بلاست)) رفعت رواتب موظفيها 15%.. ولا نية لتطبيق أى زيادات جديدة هذا العام
قال حسن المصرى، مدير شركة جاما بلاست للصناعات البلاستيكية، إنَّ الشركة رفعت الأجور بنسبة من 10% إلى 15% بداية السنة المالية، تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم وذلك قبل إصدار قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه حالياً.
تابع: ((الشركة قسمت الراتب إلى راتب أساسى وحوافز ومكافآت، لكن لا يقل الحد الأدنى لأجور الشركة عن 4 آلاف جنيه حالياً، لضمان رضاء العمال والموظفين.
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قال طارق عابدين، رئيس مجلس ادارة شركة عابدين لصناعة الأجهزة المنزلية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتى بالتزامن مع قرب الزيادة السنوية للشركة.
أضاف لـ((البورصة))، أنه ستتم زيادة رواتب الموظفين بنسبة 5% بداية من أكتوبر المقبل، وجارٍ دراسة قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالشركة، على أن يتم تطبيقه مع بداية شهر يناير القادم، وفقاً لميزانية الشركة.
كتب: مريم الرميحى وتقى أيمن وأحمد غنيم