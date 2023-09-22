رئيس جنوب إفريقيا يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار فى بلاده

جاء ذلك في كلمة رئيس جنوب إفريقيا اليوم، الخميس، خلال اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال المعروف باسم الحوار التنفيذي للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، والذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لهذا العام.

وقال الرئيس رامافوزا:“تعمل أكثر من 600 شركة أمريكية في جنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تصنيعًا وتنوعًا في إفريقيا.. يسعدني أن غرفة التجارة الأمريكية عقدت اليوم مناقشات مثمرة حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا”.

وأضاف أنه يتمنى أن تنمو الشراكة بين غرفة التجارة الأمريكية ووحدة الأعمال في جنوب أفريقيا BUSA من قوة إلى قوة وتساعد على تعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين وتوسيع دور جنوب أفريقيا كمركز اقتصادي في أفريقيا.

واقترح مجلس الأعمال الأمريكي – الجنوب إفريقي (USSABC) إنشاء منتدى ثنائي تعقده سنويا غرفة التجارة الأمريكية ووحدة الأعمال في جنوب إفريقيا (BUSA)، وبدوره أشاد وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إبراهيم باتيل، بمجتمعي الأعمال في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة لاتخاذهما خطوات للتعاون لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وترأس باتيل وفداً تجارياً رفيع المستوى من جنوب إفريقيا، والذي التقى بممثلي غرفة التجارة الأمريكية على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) في نيويورك.

وحث الوزير باتيل الشركات الجنوب أفريقية والأمريكية على تعظيم فرص التجارة والاستثمار التي يقدمها قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

وقال الوزير إن قانون النمو والفرص في إفريقيا، الذي يمنح وصولاً تفضيلياً معفياً من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لأكثر من 1800 منتج من المصدرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مفيد لكل من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا من حيث تعزيز التنمية الاقتصادية والتصنيع وخلق فرص العمل.

وتابع:“خلق قانون أغوا أكثر من 62 ألف وظيفة في جنوب إفريقيا وأكثر من 100 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. ووصلت قيمة التجارة بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة إلى 17.8 مليار دولار في عام 2019، حيث بلغت

واردات الولايات المتحدة 8 مليارات دولار بينما بلغ إجمالي صادرات جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة 9.8 مليار دولار”.

وأكد باتيل أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تم إطلاقها قبل عامين، توفر فرصة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى إنشاء متجر في جنوب إفريقيا للوصول إلى هذه السوق القارية المجمعة، والتي ألغت التعريفات الجمركية على الواردات على 88.3% من 5000 سلعة يتم تداولها حاليا في إفريقيا، وأشار إلى أنها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتغطي 47 دولة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها مجتمعة 3.4 تريليون دولار و1.3 مليار شخص من بينهم 300 مليون مستهلك من الطبقة المتوسطة.

وقال باتيل“تقوم جنوب إفريقيا بإعادة تنظيم سياستها الصناعية لدعم قطاعات النمو الرئيسية التي تشمل الاقتصاد الأخضر والزراعة الذكية والسيارات والحديد والصلب والمواد الكيميائية العضوية وتجارة التجزئة والمجوهرات على سبيل المثال لا الحصر”، و”إننا ندعو الشركات الأمريكية للمشاركة في هذه القطاعات”.

وتحرز جنوب إفريقيا أيضاً تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى جذب استثمارات جديدة والقضاء على الروتين، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين القدرة التنافسية الصناعية للبلاد، ودعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا ، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وخاصة التكاليف المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية.

أ. ش. أ