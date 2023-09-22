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محافظ أسوان: العلاقات بين مصر والصين تشهد تطوراً فى مختلف المجالات

9/22/2023 10:20:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محافظ أسوان أشرف عطية عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين، والتي تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، سفير دولة الصين الشقيقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولي.

ورحب عطية – في بيان صحفي- بزيارة سفير دولة الصين لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحي بها، وهو الذي يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.

من جانبه، وجه السفير الصيني شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين في كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين مدينة أسوان والمدن الصينية.

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