محافظ أسوان: العلاقات بين مصر والصين تشهد تطوراً فى مختلف المجالات

محافظ أسوان: العلاقات بين مصر والصين تشهد تطوراً فى مختلف المجالات
التاريخ
9/22/2023 10:20:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد محافظ أسوان أشرف عطية عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والصين، والتي تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة في ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، سفير دولة الصين الشقيقة لياو ليتشيانج والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولي.
ورحب عطية – في بيان صحفي- بزيارة سفير دولة الصين لأسوان مما يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، وما تمتلكه من هوية بصرية متميزة، وكذا انفراد أسوان بتنوع المنتج السياحي بها، وهو الذي يتكامل مع حسن الاستقبال من أهلها لكافة الوافدين من مختلف دول العالم.
من جانبه، وجه السفير الصيني شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد فتح آفاق من التعاون المثمر والبناء بين مصر والصين في كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز أطر التعاون بتوقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين مدينة أسوان والمدن الصينية.
MENAFN22092023000202011048ID1107122378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.