الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يرتفع 1.38% خلال يوليو

وبخصوص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، أوضح الجهاز، أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.45 خلال شهر يوليو؛ مقارنة بنحو 112.44 خلال شهر يونيو، بنسبة ارتفاع قدرها 10.68%.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 99.32 خلال يوليو؛ مقارنة بشهر يونيو حيث بلغ 95.70، بنسبة ارتفاع قدرها 3.78%.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، أشار إلى أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية بلغ 126.03 خلال شهر يوليو؛ مقارنة بشهر يونيو؛ حيث سجل 138.69 بنسبة انخفاض قدرها 9.13%؛ وذلك بسبب وقف الاستيراد، في حين بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 135.38 خلال يوليو مقابل 173.67 خلال يونيو بنسبة انخـفاض قدرها 22.05%؛ وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.

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