الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يرتفع 1.38% خلال يوليو
التاريخ
9/22/2023 10:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية إلى 103.16 خلال شهر يوليو 2023 (أولي)؛ مقابل 101.76 خلال شهر يونيو السابق(نهائي)، بنسبة ارتفاع قدرها 1.38%.
وبخصوص الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، أوضح الجهاز، أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.45 خلال شهر يوليو؛ مقارنة بنحو 112.44 خلال شهر يونيو، بنسبة ارتفاع قدرها 10.68%.
وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 99.32 خلال يوليو؛ مقارنة بشهر يونيو حيث بلغ 95.70، بنسبة ارتفاع قدرها 3.78%.
وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا، أشار إلى أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية بلغ 126.03 خلال شهر يوليو؛ مقارنة بشهر يونيو؛ حيث سجل 138.69 بنسبة انخفاض قدرها 9.13%؛ وذلك بسبب وقف الاستيراد، في حين بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 135.38 خلال يوليو مقابل 173.67 خلال يونيو بنسبة انخـفاض قدرها 22.05%؛ وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.
أ ش أ
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