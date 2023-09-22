اقتصادية القناة تسعى للمزيد من التعاون مع دول بريكس بعد انضمام مصر
التاريخ
9/22/2023 10:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى إلى مزيد من التعاون مع دول بريكس، بعد انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الكبير.
جاء ذلك خلال لقاء جمال الدين مع سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو. تم خلال اللقاء بحث التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.
وأكد جمال الدين، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.
كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.
وأشار إلى حرص المنطقة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مؤكدا على جهود تسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.
من جانبه، أكد سفير البرازيل على أهمية ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر، مضيفا أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية، لما تمثله المنطقة الاقتصادية من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.
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