اقتصادية القناة تسعى للمزيد من التعاون مع دول بريكس بعد انضمام مصر

جاء ذلك خلال لقاء جمال الدين مع سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو. تم خلال اللقاء بحث التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.

وأكد جمال الدين، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.

كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.

وأشار إلى حرص المنطقة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مؤكدا على جهود تسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.

من جانبه، أكد سفير البرازيل على أهمية ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر، مضيفا أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية، لما تمثله المنطقة الاقتصادية من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.