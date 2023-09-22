Friday, 22 September 2023 05:58 GMT

اقتصادية القناة تسعى للمزيد من التعاون مع دول بريكس بعد انضمام مصر

9/22/2023 10:20:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى إلى مزيد من التعاون مع دول بريكس، بعد انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي الكبير.

جاء ذلك خلال لقاء جمال الدين مع سفير البرازيل بالقاهرة، باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو. تم خلال اللقاء بحث التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر.

وأكد جمال الدين، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها الجاهزية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات وتقديم الخدمات البحرية المتنوعة من خلال موانئها التابعة.

كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع.

وأشار إلى حرص المنطقة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، مؤكدا على جهود تسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.

من جانبه، أكد سفير البرازيل على أهمية ما قامت به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خطوات متعلقة بملف الوقود الأخضر، مضيفا أنه سيقوم بإبلاغ مجتمع الأعمال البرازيلي بهذه الجهود والحكومة البرازيلية، لما تمثله المنطقة الاقتصادية من موقع متميز وبنية تحتية مجهزة بالإضافة إلى الخطوات المتقدمة في مجال الهيدروجين الأخضر.

MENAFN22092023000202011048ID1107122376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث