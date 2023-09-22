مدبولي يؤكد أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع مشروع التجلي الأعظم

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، فور وصوله مدينة سانت كاترين، أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التي تتم بالمطار، وقام بجولة في مكونات المطار وقطاعات التطوير.

وشرح العميد أحمد سرور مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف م مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP، إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 مترا لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكنا للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فردا، و32 منشأ خدميا للمطار، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.

كما تابع رئيس الوزراء موقف الأعمال بالحقل الجوي، حيث أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون إجمالي سعة المطار 11 طائرة، وإنشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مجهزا لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وكافة المنشآت.

وتفقد رئيس الوزراء، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعا سكنيا، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.