Friday, 22 September 2023 05:58 GMT

مدبولي يؤكد أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع مشروع التجلي الأعظم

9/22/2023 10:20:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، فور وصوله مدينة سانت كاترين، أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التي تتم بالمطار، وقام بجولة في مكونات المطار وقطاعات التطوير.

وشرح العميد أحمد سرور مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف م مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP، إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 مترا لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكنا للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فردا، و32 منشأ خدميا للمطار، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.

كما تابع رئيس الوزراء موقف الأعمال بالحقل الجوي، حيث أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون إجمالي سعة المطار 11 طائرة، وإنشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مجهزا لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وكافة المنشآت.

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة

وتفقد رئيس الوزراء، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعا سكنيا، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.

MENAFN22092023000202011048ID1107122375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث