مدبولي يؤكد أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع مشروع التجلي الأعظم

مدبولي يؤكد أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع مشروع التجلي الأعظم
التاريخ
9/22/2023 10:20:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.
جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، فور وصوله مدينة سانت كاترين، أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التي تتم بالمطار، وقام بجولة في مكونات المطار وقطاعات التطوير.
وشرح العميد أحمد سرور مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف م مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP، إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 مترا لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكنا للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فردا، و32 منشأ خدميا للمطار، كما يجرى تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.
كما تابع رئيس الوزراء موقف الأعمال بالحقل الجوي، حيث أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون إجمالي سعة المطار 11 طائرة، وإنشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مجهزا لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وكافة المنشآت. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة
وتفقد رئيس الوزراء، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير محمود نصار، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعا سكنيا، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.
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