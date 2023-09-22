رئيس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يستهدف وضع سانت كاترين بمكانتها اللائقة

رئيس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يستهدف وضع سانت كاترين بمكانتها اللائقة
التاريخ
9/22/2023 10:20:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته اليوم لمدينة سانت كاترين تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي.
جاء ذلك عقب وصول مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، في مستهل زيارة تشمل عدداً من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء.
وأوضح مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين اليوم ستكون بداية لجولة تشمل عدداً من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.
وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين“موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”.
حيث أوضح أن وزارة الإسكان قامت بوضع مخطط متكامل لمشروع“موقع التجلي الأعظم” فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم ، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وأن تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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