رئيس الوزراء: مشروع التجلي الأعظم يستهدف وضع سانت كاترين بمكانتها اللائقة

جاء ذلك عقب وصول مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، في مستهل زيارة تشمل عدداً من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء.

وأوضح مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين اليوم ستكون بداية لجولة تشمل عدداً من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.

وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين“موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”.

حيث أوضح أن وزارة الإسكان قامت بوضع مخطط متكامل لمشروع“موقع التجلي الأعظم” فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم ، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وأن تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.