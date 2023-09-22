الإسكان تبحث مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية - جريدة البورصة

الإسكان تبحث مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، يُعد جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة، ويهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأراضي الحضرية، وتحسين جودة المعيشة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عبد الخالق، ومها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع بعثة البنك الدولي، والحكومة السويسرية، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والإدارة المتكاملة للأراضي بالمدن الجديدة، ومستوى تقدمه في المراحل المختلفة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والذي يتم تمويله بمنحة من الحكومة السويسرية.
وأوضح عبد الخالق، أن هذه المبادرة المشتركة بين مصر والبنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، تُعد نموذجا للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية المستدامة، وتعكس هذه الجهود المشتركة التزام الأطراف بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الحضرية للمجتمعات في مصر.
وأضاف، أن أحد المخرجات الرئيسية للمشروع، إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران في مصر، وخاصة في المدن الجديدة.
من جانبها، أشارت مها فهيم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقدم المشروع في المستويات المختلفة، وتحديد النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، كما تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطراف المشاركة، بهدف تعزيز جودة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة في مصر.
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