1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدائرة شهدت تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم.
أ. ش. أ
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