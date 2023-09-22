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1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبى اليوم - جريدة البورصة

9/22/2023 10:20:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدائرة شهدت تسجيل 320 مبايعة بقيمة 971.82 مليون درهم منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 465.4 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 506.42 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 471.12 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 127.93 مليون درهم و106 رهن فلل وشقق بقيمة 343.2 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 60.39 مليون درهم.

أ. ش. أ

MENAFN22092023000202011048ID1107122371

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