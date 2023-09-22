Friday, 22 September 2023 05:58 GMT

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 62 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة

9/22/2023 10:20:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 18 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضي، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتي أرض.

وأضاف الجزار، أنه في مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضي، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع، وفي مدينة العبور تم تخصيص 5 قطع، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض.

وأشار، إلى أنه في مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضي.

MENAFN22092023000202011048ID1107122370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث