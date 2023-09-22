المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 62 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 62 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة.
وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 18 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضي، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتي أرض.
وأضاف الجزار، أنه في مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضي، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع، وفي مدينة العبور تم تخصيص 5 قطع، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض.
وأشار، إلى أنه في مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضي.
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