المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 62 قطعة أرض في 15 مدينة جديدة - جريدة البورصة

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 18 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضي، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتي أرض.

وأضاف الجزار، أنه في مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضي، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع، وفي مدينة العبور تم تخصيص 5 قطع، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض.

وأشار، إلى أنه في مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضي.