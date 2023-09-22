وليد عباس: تضاعف الإقبال على قطع الأراضى بالدولار منذ مطلع 2023 - جريدة البورصة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على مكتبه، إن الإقبال على الحصول على قطع الأراضى بالدولار تضاعف منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا.

وعلى هامش افتتاحه معرض سيتى سكيب ، قدم الدكتور وليد عباس، عرضاً حول سوق العقارات المصرية، وفرص الاستثمار، ودور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، وحزم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، ومؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهه المخاطر المحتملة فى السوق العقارية.

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ آلاف المشروعات بالمدن الجديدة، وفرت 2.7 مليون فرصة عمل، متناولا دور الوزارة فى رسم الخريطة العقارية لمصر، ودعم الاقتصاد من خلال إنشاء المدن الجديدة، حيث تمت مضاعفة المعمور المصرى بحيث أصبح يشكل نحو 14% من إجمالى مساحة الجمهورية مقارنة بـ7% فقط قبل إنشاء المدن الجديدة لا سيما مدن الجيل الرابع، بجانب توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وجميع الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث يبلغ عدد السكان المستهدف بالمدن الجديدة حوالى 84 مليون نسمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والمساهمة فى خفض نسبة البطالة إلى حوالى 7% بدلاً من أكثر من 13% قبل عام 2014 طبقا للبيان الصادر عن التعبئة العامة والإحصاء، فضلاً عن تحقيق القطاع العقارى لمعدلات نمو غير مسبوقة، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره 5% خلال الفترة (2022-2027) طبقاً للتقديرات الصادرة عن“رئاسة مجلس الوزراء”.

وحول حزم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الإسكان لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، قال: بلغ إجمالى عدد الطلبات طبقاً لآليات التخصيص الفورى للأراضى بالمدن الجديدة حتى الآن، أكثر من 15 ألف طلب، وتنوعت تلك الآليات بين (التخصيص بالطلب، والتخصيص بالدولار، والتخصيص بنظام الحصة العينية والنقدية، والتخصيص بنظام مقابل الانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات).

وأضاف الدكتور وليد عباس: اتخذت الهيئة حزمة من الإجراءات للتحول الرقمى، وشملت، إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، وتم اعتماد قواعد البيانات لـ23 مدينة كمرحلة أولى“الرصد الحضرى بالمدن الجديدة من خلال بنك المعلومات”، وإنشاء منصة إلكترونية لعرض وتلقى طلبات تخصيص الفرص الاستثمارية بالجنيه المصرى وبالدولار، ومنصة لاعتماد المخططات العامة والتفصيلية للمشروعات والقرارات الوزارية، ومنصة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة (المركز التكنولوجى“بيانات نصية” – قاعدة البيانات المركزية“بيانات جيومكانية”)، وبوابة خدمات المستثمرين.

وألقى الدكتور وليد عباس، الضوء على مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقارية المصرية، حيث زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع (الأول والثانى والثالث) من العام الحالى 2023، عن نفس الفترة من العام الماضى 2022، بنسبة 42%، وبلغ عدد قطع الأراضى المحجوزة خلال عامى 22 و23، وحتى الآن، 1718 قطعة أرض، بمساحة 7.8 ألف فدان، توفر 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضى بالدولار منذ مطلع عام 2023، وبلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض، بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها، بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضى بالدولار خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الجارى، 629 طلبا.

وأوضح أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية، بلغت 76 مشروعا فى 8 مدن جديدة، بمساحة 15.3 ألف فدان، توفر 310 آلاف فرصة عمل.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أن الحكومة المصرية، أقرت حزمة تيسيرات لمواجهة تحرك الأسعار (فنية – مالية – عقارية)، بجانب إصدار الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وتقليل وقت استصدار القرارات الوزارية والتراخيص، وتعظيم دور التحول الرقمى والتطبيقات التكنولوجية، مستعرضاً بعض عناصر تميز الاستثمار فى مصر، وتشمل، توافر بنية تحتية قوية وشبكة للنقل الذكى للربط بين جميع أنحاء الجمهورية، وتوافر الأراضى المرفقة الجاهزة للتنفيذ، والأسعار المنخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة، وحجم طلب إسكانى سنوى كبير ومتزايد، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار فى العديد من القطاعات (السياحية – العقارية – الغاز والبترول – غيرها).

وسرد وليد عباس أشكال الحوافز والتيسيرات التى أقرتها الحكومة دعما للسوق العقارية المصرية (15 حافزا استثماريا)، ومنها حوافز فنية، وتشمل، السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضى الخدمات من 12 إلى 15% من مساحة أرض المشروع بأنشطة العمرانى المتكامل، والسماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى بأنشطة خدمية متنوعة بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح للمطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع، والإعفاء الكامل من قيمة علاوة تطبيق قاعدة الحجوم، وعدم استحقاق علاوة التخديم من الخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.

وأضاف: تشمل الحوافز المالية، تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزى ولمدة عامين، وتثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وإمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضى طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1 : 0.5%، وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية، بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%، بينما تشمل الحوافز العقارية، منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والإضافية، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة فى مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار.

واستعرض الدكتور وليد عباس، خريطة الاستثمار العقارى طبقا لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد المدن الجديدة، 61 مدينة، بمساحة 2.3 مليون فدان، يقطنها حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلا، وتضم مناطق صناعية بمساحة 152 ألف فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بالمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، 200 مليار جنيه، ويبلغ عدد الفرص الاستثمارية التى تُعدها الهيئة للطرح خلال الربع الأخير من العام الجارى 2023 والعام القادم 2024، 1230 فرصة استثمارية، مبيناً المدن الجاذبة للاستثمار وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال الربع الأخير من العام الجاري، والمدن الواعدة استثماريا، وعدد الفرص المخطط طرحها بتلك المدن خلال العام القادم 2024.

واختتم عرضه، بالحديث عن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة لمدينة العلمين الجديدة، كمركز مالى عالمى، وسياحى، ومركز للأبحاث العلمية، حيث تهدف الدولة المصرية إلى إيجاد مركز عالمى وإقليمى جاذب لاستقطاب المؤسسات العالمية والإقليمية فى مختلف المجالات والأنشطة المالية التى تعمل خارجيا (أى خارج إقليم أو بلد التأسيس) بما يشمله ذلك من رؤوس أموال واستثمارات واستشارات وتمويل وتنمية مشروعات، واستقطاب للكفاءات والخبرات الدولية والموارد البشرية المتخصصة، وتبادل المعلومات والمعرفة المالية الشاملة، وتحقيق عوائد مالية مباشرة للمركز المالى من خلال التأسيس والتراخيص، وتأسيس الشركات والفروع ومكاتب التمثيل وأتعاب الاستشارات المالية والقانونية والمصروفات الدورية والسنوية للتجديد، والاستفادة من الخدمات المتنوعة بالمركز، وجعل مصر قبلة ومركز جذب للمستثمرين من جميع دول أفريقيا والمنطقة العربية.