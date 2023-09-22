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ألمانيا تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا في 2024

9/22/2023 10:20:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستستضيف العام المقبل، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا، بعد لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، الأربعاء.

وأوضح شولتس أن المؤتمر سيعقد في 11 يونيو 2024 في برلين.

وكانت لندن استضافت آخر مؤتمر خصص لجمع الأموال من أجل إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا، حين التقى قادة وممثلو أكثر من 60 دولة ومؤسسة مالية في يونيو الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة أوكرانيا في النهوض باقتصادها مجددا، ليمكنها من إعادة بناء بنيتها التحتية على مدى أطول.

والتقى شولتس بالرئيس الأوكراني لمدة 30 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتركزت مباحثاتهما، بحسب ما أفاد المستشار الألماني، على الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

وأكد شولتس مواصلة دعم ألمانيا لكييف.

وفي بيان نشره الرئيس الأوكراني على منصة تلغرام، قال زيلينسكي إنه وشولتس“ناقشا الوضع على الجبهة وأوليات قوات الدفاع الأوكرانية على صعيد الاحتياجات”.

وتابع أن“اهتماما خاصا أعطي للتحضير للمؤتمر الدولي حول إعادة إعمار أوكرانيا والذي سيعقد في ألمانيا”.

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