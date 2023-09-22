بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض
التاريخ
9/22/2023 10:20:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
استقبل الرئيس الاميركي جو بايدن وزوجته جيل الخميس نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته اولينا زيلينسكا في البيت الابيض، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وقال زيلينسكي ردا على سؤال إن هذه الزيارة“بالغة الاهمية”، في وقت تسعى كييف الى إقناع بايدن وخصوصا الكونغرس بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية اليها في مواجهة الغزو الروسي.
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