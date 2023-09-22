تراجع خسائر فين فاست مع ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني

تراجع خسائر فين فاست مع ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني
التاريخ
9/22/2023 10:20:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“فين فاست” الخميس تقلص خسائرها المحققة، في ظل تضاعف إيراداتها خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بمبيعات السيارات الكهربائية إلى السوق المحلية، ضمن خطط تطوير سيارات الأجرة في المدن الرئيسية في فيتنام.
وبلغ صافي خسائر صانعة السيارات الفيتنامية خلال الربع المعلن 526.7 مليون دولار، بانخفاض 8.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعًا بـ 11.2% عن الربع الأول من عام 2023.
في حين ارتفعت إيرادات“فين فاست” في الربع الثاني بنسبة 131.2% على أساس سنوي إلى 334.1 مليون دولار، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 147% إلى 314.6 مليون دولار خلال الربع.
وأعلنت“فين فاست” ارتفاع عدد تسليمات السيارات الكهربائية حول العالم إلى 9.5 ألف سيارة للربع المنتهي في 30 يونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 436% تقريبًا عن الربع الأول من عام 2023.
وبحسب“ماركت ووتش”، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 36 مليار دولار الخميس، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا بعد أن تجاوزت أكثر من 200 مليار دولار، بعد نجاح الاكتتاب العام في أغسطس.
أرقام
MENAFN22092023000202011048ID1107122365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.