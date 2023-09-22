تراجع خسائر فين فاست مع ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني

وبلغ صافي خسائر صانعة السيارات الفيتنامية خلال الربع المعلن 526.7 مليون دولار، بانخفاض 8.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعًا بـ 11.2% عن الربع الأول من عام 2023.

في حين ارتفعت إيرادات“فين فاست” في الربع الثاني بنسبة 131.2% على أساس سنوي إلى 334.1 مليون دولار، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 147% إلى 314.6 مليون دولار خلال الربع.

وأعلنت“فين فاست” ارتفاع عدد تسليمات السيارات الكهربائية حول العالم إلى 9.5 ألف سيارة للربع المنتهي في 30 يونيو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 436% تقريبًا عن الربع الأول من عام 2023.

وبحسب“ماركت ووتش”، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 36 مليار دولار الخميس، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا بعد أن تجاوزت أكثر من 200 مليار دولار، بعد نجاح الاكتتاب العام في أغسطس.

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