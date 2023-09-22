وزير الإسكان يُتابع وحدات سكن كل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية والخدمات بالمدن المختلفة، وأهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدينة التى تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.

وفي ذات الإطار، استقبل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مجموعة عمل من معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك فى إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، معاون الوزير والمشرف على مكتبه، بتشكيل مجموعات عمل من معاونى رؤساء الأجهزة للقيام بزيارات للمشروعات القومية بالمدن الجديدة لتبادل الخبرات والوقوف على المعوقات ودراسة الحلول ووضع مقترحات للتطوير.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بمجموعة العمل من معاوني رؤساء الأجهزة، مستعرضاً أهم المشروعات القومية بالمدينة والتى تضمنت مشروع وحدات المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعى (أ) و (ب)، والذى يضم ٢٤٨٨٨ وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و ١٠١٠٤ وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع، حيث تم استعراض جهود الجهاز فى تنفيذ الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات وتجهيز ممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات“سكن كل المصريين” حيث يبلغ طوله ٥ كم بقطاع أ غرب المطار.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم استعراض موقف المباني الخدمية بالمدينة والتي تبلغ حوالي 26 مبنى خدميا، بها مدارس وأسواق ونادٍ اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات وغير ذلك من خدمات.

كما استعرض رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التى يتم تغذية المشروع من خلالها حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها ٦٢٥ ميجا فولت، وكذلك تم استعراض أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية ١٦٠٠ فدان، مؤكداً أن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة فى إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمى، وكذا خط سكك حديد الجيزة/الواحات.

وعقب ذلك قامت مجموعة العمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن بجولة تفقدية بمشروعات سكن كل المصريين، ومحطة محولات كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة، بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأثنى معاونو رؤساء الأجهزة على الجهد المبذول فى إخراج المشروعات فى هذه الصورة، مقدمين الشكر لمسئولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على ما يبذلونه من جهود.