بنك اليابان يُبقي على سياسته النقدية التيسيرية للغاية دون تغيير - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية للغاية دون تغيير وثبت معدلات الفائدة، موضحًا أنه في ظل حالة عدم اليقين العالية للغاية التي تحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، فإنه سيواصل بصبر التيسير النقدي.
وقرر البنك المركزي تثبيت الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1%، ووضع حد لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات قرب الصفر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وأضاف البنك في بيان السياسة النقدية أنه سيستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية.
ومن المقرر أن يعقد البنك مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا اليوم، ليقدم المحافظ“كازو أويدا” المزيد من التوجيهات المستقبلية.
ويسلك بنك اليابان مسارًا مختلفًا عن غيره من البنوك المركزية الكبرى حول العالم التي رفعت معدلات الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم المتصاعد.
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