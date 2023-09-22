بنك اليابان يُبقي على سياسته النقدية التيسيرية للغاية دون تغيير - جريدة البورصة

وقرر البنك المركزي تثبيت الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1%، ووضع حد لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات قرب الصفر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأضاف البنك في بيان السياسة النقدية أنه سيستجيب للتطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية.

ومن المقرر أن يعقد البنك مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا اليوم، ليقدم المحافظ“كازو أويدا” المزيد من التوجيهات المستقبلية.

ويسلك بنك اليابان مسارًا مختلفًا عن غيره من البنوك المركزية الكبرى حول العالم التي رفعت معدلات الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم المتصاعد.

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