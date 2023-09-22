بيل آكمان: التضخم الأمريكي على المدى الطويل لن يعود إلى 2% - جريدة البورصة

بيل آكمان: التضخم الأمريكي على المدى الطويل لن يعود إلى 2% - جريدة البورصة
التاريخ
9/22/2023 10:20:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) >
يتوقع رجل الاعمال الأمريكي“بيل آكمان” ارتفاع عائدات السندات الامريكية لأجل 30 عامًا أكثر، وسط رهان صندوق تحوط“بيرشنج سكوير” التابع له ضد السندات الأمريكية.
وقال“آكمان” في منشور على صفحته الشخصية بمنصة“إكس” أمس، إن معدل التضخم طويل الأمد لن يعود إلى مستوى 2% بغض النظر عن عدد المرات التي يكرر فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أن هذا هو المعدل المستهدف.
وأشار“آكمان” في المنشور إلى أن الآثار الانكماشية الناجمة عن الاعتماد على تعهيد العمليات الإنتاجية للصين لم تعد موجودة.
مضيفاً أن القوة التفاوضية للاتحادات العمالية آخذة في النمو، وأن الزيادة المحتملة في أجور العمال سوف ينتج عنها ضغوط تضخمية، فضلاً عن آثار ارتفاع أسعار الطاقة.
ويرى الملياردير الأمريكي أن العائد المفترض لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً يجب أن يصبح 5.5% اعتماداً على المستويات الحالية لمعدل التضخم في الأجل الطويل، وسعر الفائدة الحقيقي، وعائد المخاطرة.
وبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 4.57% بزيادة 2.5 نقطة أساس خلال تداولات اليوم، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 1.9 نقطة إلى 4.5%.
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