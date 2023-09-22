بيل آكمان: التضخم الأمريكي على المدى الطويل لن يعود إلى 2% - جريدة البورصة

وقال“آكمان” في منشور على صفحته الشخصية بمنصة“إكس” أمس، إن معدل التضخم طويل الأمد لن يعود إلى مستوى 2% بغض النظر عن عدد المرات التي يكرر فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أن هذا هو المعدل المستهدف.

وأشار“آكمان” في المنشور إلى أن الآثار الانكماشية الناجمة عن الاعتماد على تعهيد العمليات الإنتاجية للصين لم تعد موجودة.

مضيفاً أن القوة التفاوضية للاتحادات العمالية آخذة في النمو، وأن الزيادة المحتملة في أجور العمال سوف ينتج عنها ضغوط تضخمية، فضلاً عن آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى الملياردير الأمريكي أن العائد المفترض لسندات الخزانة لأجل 30 عاماً يجب أن يصبح 5.5% اعتماداً على المستويات الحالية لمعدل التضخم في الأجل الطويل، وسعر الفائدة الحقيقي، وعائد المخاطرة.

وبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً 4.57% بزيادة 2.5 نقطة أساس خلال تداولات اليوم، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 1.9 نقطة إلى 4.5%.

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