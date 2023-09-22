غارنييه تحتفل باليوم الوطني السعودي بعدسات جديدة للواقع المعزز من سناب شات و Bitmoji حصري

(MENAFN
- Weber Shandwick) أعلنت "غارنييه جرين" إطلاقها تجربتين حصريتين لمستخدمي سناب شات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة احتفال البلاد باليوم الوطني الـ 93. وتهدف حملة "Shop Greener, because Saudi Deserves Green"، المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات في جميع أنحاء المملكة، وتشجيعهم على تبني خيارات الجمال المستدامة.
احتفاءً بهذه المناسبة، ستُتيح غارنييه جرين بيوتي الفرصة لمستخدمي سناب شات السعوديين التعبير عن فخرهم وحبهم للمملكة من خلال Bitmoji جديد ومحدود الإصدار يحمل رموزاً تعبيرية مميزة. ويمكن للمستخدمين مسح رمز سناب للاستمتاع باستخدام الBitmoji بمناسبة اليوم الوطني.
وستقدم غارنييه عدسات مميزة للواقع المعزز، إذ يمكن لمستخدمي سناب من خبراء وهواة التصميم المشاركة بالمرح من خلال خوض تجربة تصميم حقيبة التسوق بتقنية الواقع المعزز، وتقديم تصاميمهم المذهلة عبر @GarnierKSA، حيث سيتم اختيار التصميم الفائز ليزيّن حقيبة التسوق الجديدة من غارنييه. وسيتم التواصل مع صاحب التصميم الفائز عبر سناب شات، واستخدام عناصر أو مكونات فكرته على حقائب التسوق التي ستكون متوافرة في متاجر باندا.
وسيحصل العملاء على حقيبة تسوّق مجانية عند شراء أي من منتجات غارنييه، فضلًا عن الحصول على استرداد نقدي بقيمة 5 ريال سعودي عن كل عملية شراء من منتجات غارنييه بقيمة 50 ريال، وهم يحملون حقائب التسوق الخاصة من غارنييه.
يمكن لمستخدمي سناب شات مسح الرمزين أدناه للاستمتاع بأروع التجارب.
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