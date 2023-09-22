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هجوم سيبراني على مزودي خدمة الإنترنت في القرم

9/22/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، عبر قناته على تيلغرام، إن شركات تقديم خدمة الإنترنت في شبه الجزيرة تعرضت لهجوم سيبراني غير مسبوق.
وأشار المسؤول إلى أنه يتم تسجيل انقطاعات في خدمة الإنترنت، في مختلف أنحاء شبه الجزيرة.

وأضاف: "تم تنفيذ هجوم سيبراني غير مسبوق على مزودي خدمة الإنترنت في جمهورية القرم. نحن نسجل الانقطاعات في الإنترنت في شبه الجزيرة. تعمل كل الهيئات ذات العلاقة، للقضاء على عواقب هذا الاعتداء. نعتذر عن الصعوبات المؤقتة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، عن هجوم بصواريخ كروز على شبه الجزيرة، وذكر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للهجوم وأسقطت الصواريخ.
من جانبه قال كريوتشكوف، إنه بعد سقوط شظايا أحد الصواريخ في منطقة بخشيساراي، اندلع حريق في العشب، ويعمل رجال الإطفاء على إزالة العواقب.

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