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نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

9/22/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الشؤون الإدارية اليابانية، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 34800 شخص إلى مستشفيات البلاد في أغسطس بسبب تعرضهم لضربات الشمس الناجمة عن الحرارة غير الطبيعية.
وأضافت الوزارة التي تشرف على عمل هيئات الإنقاذ، أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.
وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث في طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضي بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات في المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفي هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.

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