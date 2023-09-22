نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.

وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث في طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضي بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات في المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفي هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.