نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

نقل الآلاف إلى مستشفيات اليابان في أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة
التاريخ
9/22/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الشؤون الإدارية اليابانية، بأنه تم نقل ما لا يقل عن 34800 شخص إلى مستشفيات البلاد في أغسطس بسبب تعرضهم لضربات الشمس الناجمة عن الحرارة غير الطبيعية.
وأضافت الوزارة التي تشرف على عمل هيئات الإنقاذ، أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الوزارة، تسبب ذلك بوفاة 48 شخصا، وتم إدخال 11.1 ألف آخرين إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة.
وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الحوادث في طوكيو، حيث تم إدخال 2200 شخص إلى المستشفيات الشهر الماضي بسبب أعراض ضربة الشمس. ولوحظ التدهور الأسرع لهذه الديناميكيات في المحافظتين الشماليتين، هوكايدو وأكيتا. وفي هاتين المنطقتين، ارتفع عدد المتضررين 10 مرات مقارنة بشهر أغسطس 2022.
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