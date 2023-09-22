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استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع بالخليل

9/22/2023 10:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN / أفاد الاعلام العبري، اليوم الجمعة، بوقوع
عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"
في الخليل.

وحسب الاعلام العبري، فقد
استنفر الجيش والقوات في منطقة "كريات أربع" بعد عملية إطلاق النار، بحثًا عن منفذي عملية اطلاق النار.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اغلقت بشكل كامل مداخل مدينة الخليل وقامت بايقاف العديد من السيارات والتدقيق ببطاقات الهوية للمواطنين.

وبحسب المصادر فقد قام جيش الاحتلال بإغلاق الطريق 60 ومداخل مستوطنة كريات أربع ومداخل البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقام جيش الاحتلال بتوقيف واعتقال شابين عرف منهم جلال المحتسب وعبدالله ابو عيشه على الحواجز
التي اقامها على محيط تل الرميدة.







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