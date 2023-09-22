استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع بالخليل

استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع بالخليل
التاريخ
9/22/2023 10:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الخليل /PNN / أفاد الاعلام العبري، اليوم الجمعة، بوقوع
عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"
في الخليل.
وحسب الاعلام العبري، فقد
استنفر الجيش والقوات في منطقة "كريات أربع" بعد عملية إطلاق النار، بحثًا عن منفذي عملية اطلاق النار.
وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اغلقت بشكل كامل مداخل مدينة الخليل وقامت بايقاف العديد من السيارات والتدقيق ببطاقات الهوية للمواطنين.
وبحسب المصادر فقد قام جيش الاحتلال بإغلاق الطريق 60 ومداخل مستوطنة كريات أربع ومداخل البلدة القديمة بمدينة الخليل.
وقام جيش الاحتلال بتوقيف واعتقال شابين عرف منهم جلال المحتسب وعبدالله ابو عيشه على الحواجز
التي اقامها على محيط تل الرميدة.
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