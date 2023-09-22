أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن
التاريخ
9/22/2023 10:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب اليوم الجمعة بالاردن ، وفقاً للتسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.5 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 عند 35.1 للبيع للمواطنين مقابل 32.1 للشراء منهم
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