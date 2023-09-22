كيف يؤثر نمط الحياة خارج الدوام على إنتاجية العمل؟

ويعتقد "كلير" المتخصص في دراسة نشأة العادات، وسبل تحسين الشخصية لأكثر من عقد، أن الإنسان يصطحب معه الممارسات التي يتبعها في المنزل بصورة يومية إلى العمل.

وذكر "كلير" في سلسلة من المقاطع المصورة عبر منصة "ماستر كلاس" التعليمية، أن كل شيء في الحياة مرتبط مع بعضه البعض، فمثلاً إذا لم ينل المرء قسطاً كافياً من النوم في منزله، فمن الصعب جداً أن يمارس عمله بكفاءة.

وإذا كان المرء يعاني التشتت، أو عدم القدرة على التركيز، أو الانشغال الدائم في المنزل، فإنه لن يصبح لديه السعة النفسية لتحمل أوقات العمل.

ويلخص "كلير" -كما هو موضح في الجدول التالي- ثلاث عادات رئيسية لتغيير نمط الحياة خارج الدوام، للمساعدة في تعزيز الإنتاجية أثناء ساعات العمل.

تخصيص أماكن في المنزل للقيام بأمور معينة

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يرى

"كلير" أن محاولة الرد على رسائل البريد الإلكتروني قبل النوم على سبيل المثال ليست فكرة جيدة على الإطلاق نتيجة ارتباط النوم بالعمل بالنسبة للعقل، وبالتالي يواجه العقل صعوبة بالغة في تحديد أي الأمرين يتعين القيام به أثناء الدوام.

- وأوضح أن الحل هو تخصيص غرف أو أماكن محددة في المنزل للقيام بأمور معينة، لأنه كلما كانت العادة مرتبطة بسياق معين أو منطقة مخصصة للقيام بها، زادت احتمالية استمرار القيام بها.

تخصيص وقت محدد لاستخدام الجوال



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قد يودي قضاء وقت طويل في تصفح الإنترنت والتنقل بين التطبيقات والمحتوى المختلف أثناء فترة البقاء في المنزل، إلى انتقال تلك العادة إلى أثناء العمل، لينتهي الأمر بالاستخدام المستمر للجوال دون اكتراث لوقت العمل أو الإنتاجية.

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أوضحت

دراسة صادرة عن مركز

"بي إي دابليو"

للأبحاث في عام2021

أن حوالي

31%

من البالغين في الولايات المتحدة متصلون بالإنترنت بشكل مستمر تقريبًا.

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وينصح

"لاري روسن"

الباحث في علم النفس بتخصيص وقت محدد لاستخدام الجوال، وإيقاف تنبيهات الإشعارات غير الضرورية، وإبعاد الجوال عن مكان النوم، للحد من أوقات التعرض للشاشات.

التركيز على الأمور الأساسية للحياة

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النوم، التغذية، ممارسة الرياضة، أمور قد تبدو للبعض أساسية للغاية، ولا تتعلق بموضوع مثل تعزيز الإنتاجية في العمل، لكن أكثر من ثلث البالغين في أمريكا مثلاً، لا ينامون أكثر من سبع ساعات كل ليلة، وفق تقرير الأمراض والوفايات الصادر عن المعهد القومي للصحة عام

2014.

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ويتناول أقل من

15%

من البالغين في أمريكا الكمية الموصى بها من الخضراوات والفاكهة، بينما يمارس

28%

فقط من الرجال، و20%من النساء الرياضة بصورة منتظمة وفق بيانات المركز الوطني لإحصاءات الصحية.

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يرى

"كلير"

أن إجراء تغييرات بسيطة في أمور الحياة الأساسية، مثل تناول ثمرة إضافية من الخضراوات أو الفاكهة، أو الخروج للمشي لمدة

10

دقائق، سوف تحدث فرقاً في تطوير الإنسان لعادات أفضل، ونمط حياة أكثر صحة.



