لماذا تثير طفرة صناعة السيارات في الصين غضب أوروبا؟

لكن الخطوة الأوروبية أثارت غضب السلطات الصينية، وسط مخاوف من أن تتسبب في حرب للتعريفات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

تحقيقات واتهامات أوروبية

- بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً لتقييم ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية عقابية لحماية منتجي الاتحاد الأوروبي من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.

- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" أمام البرلمان الأوروبي إن الأسواق العالمية يتم إغراقها حالياً بالسيارات الكهربائية الرخيصة، مع الحفاظ على أسعار مخفضة بشكل مصطنع من خلال الدعم الحكومي الضخم.

- يغطي تحقيق مكافحة الدعم السيارات التي تعمل بالبطاريات من الصين، بالإضافة إلى العلامات التجارية غير الصينية التي يتم تصنيعها في الدولة الآسيوية، مثل "تسلا" و"رينو" و"بي إم دبليو".

- يعتبر التحقيق أمرًا غير معتاد بالنظر إلى تقديمه من قبل المفوضية الأوروبية نفسها، وليس استجابة لشكوى من أحد اللاعبين في الصناعة.

- سيكون أمام المفوضية ما يصل إلى 13 شهراً لتقييم ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية أعلى من المعدل التقليدي البالغ 10% على السيارات الصينية.

- يبحث تحقيق الاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من الإعانات غير العادلة المحتملة، ما يشمل أسعار المواد الخام والبطاريات وحتى القروض التفضيلية وتوفير الأراضي الرخيصة.



- ذكرت المفوضية الأوروبية أن أسعار السيارات الكهربائية الصينية المبيعة في أوروبا عادة ما تكون أقل بنسبة 20% من العلامات التجارية المصنوعة في الاتحاد.

- تبلغ حصة الصين من السيارات الكهربائية المبيعة في أوروبا نحو 8%، مع توقعات المفوضية الأوروبية بوصولها إلى 15% بحلول عام 2025.

الصين ترد وتهدد

- انتقدت الصين بقوة قرار الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن هذا الإجراء قد يضر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

- قالت وزارة التجارة الصينية إن التحقيق الأوروبي يمثل "عملًا حمائيًا سافرًا" من شأنه تعطيل وتشويه صناعة السيارات الكهربائية وسلسلة التوريد، مع تأثير سلبي محتمل على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والكتلة.

- تعهدت الصين بأنها ستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية في مواجهة التوجه الحمائي للاتحاد الأوروبي.

- قالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إنها تعارض إطلاق التحقيق، مشيرة إلى أن الميزة التنافسية للقطاع لم تكن بسبب الإعانات الحكومية.

- ذكر "تسوي دونغشو" الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية أن المركبات الكهربائية الصينية التي يتم تصديرها إلى أوروبا يتم بيعها بالتجزئة بما يقارب ضعف الأسعار في السوق الصيني.

- أوضح: "تشهد صادرات الصين من المركبات الكهربائية أحجامًا أكبر ليس بسبب الدعم الحكومي ولكن سلسلة التوريد الصناعية الصينية شديدة التنافسية نتيجة المنافسة القوية في السوق المحلي".

صعود سريع للصين

- على مدى السنوات الأخيرة، شهد قطاع تصنيع السيارات في الصين حالة من النهضة السريعة، بدعم مزيج من الدعم والاستثمارات والتطور التكنولوجي.

- تتجه الصين لتصبح أكبر دولة مصدرة للسيارات حول العالم في العام الحالي، لتتفوق على اليابان.

- بلغت صادرات السيارات من الصين نحو 361.6 ألف سيارة في شهر يونيو، متفوقة على اليابان التي صدرت 342 ألف مركبة في نفس الفترة.

- صدرت الصين 2.8 مليون سيارة منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يوليو، بزيادة 74% على أساس سنوي.

- يشكل هذا التطور نهاية عقود من هيمنة شركات السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية على السوق العالمي.

- تفوقت الصادرات الصينية من السيارات على نظيرتها من كوريا الجنوبية في عام 2021، قبل أن تتجاوز ألمانيا في العام التالي، وتصبح على مقربة من التفوق على اليابان هذا العام، بحسب بيانات "موديز".

- يتوقع بنك "يو بي إس" أن تتحكم السيارات الصينية في نحو 33% من السوق العالمي بحلول عام 2030 مقابل 17% في العام الماضي، بدعم ارتفاع مبيعاتها من المركبات الكهربائية.

الدعم والاستثمار

- استفاد قطاع السيارات في الصين من سنوات من السياسة الصناعية الداعمة والاستثمارات من جانب القطاع الخاص.

- نجحت شركات صينية مثل "بي واي دي" التي تركز على السيارات الكهربائية في التفوق على نظيرتها الأجنبية، لتتحول إلى استهداف الأسواق الخارجية.

- اكتسبت بعض الشركات الصينية مكانة متصاعدة في سوق المركبات الكهربائية العالمي، مثل "بي واي دي" و"إكس بينج" و"نيو"، مع حقيقة أن الأولى أصبحت الأعلى مبيعاً حول العالم في السيارات الكهربائية.

- أشارت شركة الاستشارات "أليكس بارتنرز" إلى أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية والهجينة بلغ 57 مليار دولار في الفترة من 2016 و2022.

- كما أنهت الصين في عام 2022 برنامجا سخيا للدعم استمر 11 عامًا لشراء السيارات الكهربائية، لكن بعض السلطات المحلية واصلت تقديم المساعدات أو التخفيضات الضريبية لجذب الاستثمارات ودعم المستهلكين.

- في أبريل الماضي، حذر مؤسس شركة "نيو" من أن صانعي السيارات الصينيين يجب أن يستعدوا لاحتمالية قيام حكومات أجنبية بفرض تدابير حمائية.

- قدر مؤسس الشركة الصينية أن شركته وباقي شركات القطاع في بكين تتمتع بميزة من حيث التكلفة تصل إلى 20% مقارنة بمنافسين مثل "تسلا"، بفضل سيطرة الصين على سلاسل التوريد والمواد الخام.

- أوضح "كينجسميل بوند" كبير مديري فريق الاستراتيجيات في معهد "روكي ماونتن" أن المنتجين الصينيين استفادوا في عام 2022 من أسعار بطاريات السيارات الكهربائية البالغة 130 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مقابل السعر العالمي البالغ 151 دولارًا.

- ذكر "بول جونج" محلل السيارات لدى "يو بي إس" أن تكلفة سيارة "بي واي دي سيل" الصينية تقل 15% عن طراز "موديل 3" من "تسلا" المصنع في شنغهاي وتعتبر أقل 35% من سيارة "فولكس فاجن إي دي 3" المصنعة في ألمانيا.

- لكن "جونج" أشار إلى أن تراجع التكاليف لا يعكس بالضرورة الدعم الحكومي الصيني، لكنه يشير إلى كفاءة التصنيع والإمدادات الكبيرة من المكونات الأساسية والمعرفة التكنولوجية.

- بينما يرى "غابرييل فيلبرماير" مدير المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية أن هناك أدلة كافية على أن بكين تدعم صناعة السيارات لديها بطريقة لا تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

مشكلة الطاقة الفائضة

- رغم ارتفاع الإنتاج الصيني من السيارات بشكل قوي، فإن أحجام المبيعات في السوق المحلي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، مع تباطؤ نمو الطبقة المتوسطة وضعف الاقتصاد الأوسع.

- ساهم في طفرة تصدير السيارات الصينية مشاكل هيكلية عميقة في صناعة السيارات المحلية، وسط حالة من عدم التوافق بين الإنتاج في المصانع والطلب المحلي على السيارات.

- فشل مسؤولو الصناعة في توقع ثلاثة اتجاهات رئيسية وهي، الهبوط السريع في مبيعات المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، والصعود القوي في شعبية السيارات الكهربائية، وتراجع الحاجة إلى امتلاك سيارة خاصة مع طفرة النقل التشاركي.

- قال "بيل روسو" الرئيس السابق لشركة "كرايسلر" في الصين إن النتيجة كانت طاقة فائضة هائلة في عدد السيارات المنتجة في المصانع الصينية، مشيرًا إلى أن الصين لديها فائض قدره 25 مليون مركبة غير مستخدمة.

- تأثرت شركات إنتاج السيارات المحلية مثل "شيري" و"بي واي دي" و"جيلي" و"تشانجان" والأجنبية التي تشمل "تسلا" و"فورد" و"نيسان" بمشكلة الطاقة الفائضة، ما دفعها لإعادة توجيه مصانعها في الصين نحو أسواق التصدير.

مخاوف حرب التعريفات

- يخشى متابعون من أن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية يهدد برد فعل مماثل من بكين ضد المركبات المستوردة من الكتلة.

- يرى محللو "أوراسيا جروب" أن استعداد الاتحاد الأوروبي للتضييق على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية يسلط الضوء على الاتجاهات الحمائية المتزايدة في أوروبا، مع سعي الكتلة للتنافس مع الصين والولايات المتحدة على التحولات الخضراء والرقمية.

- ترى رابطة السيارات الألمانية "في دي إيه" أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ في الاعتبار رد الفعل المحتمل من جانب الصين، مع ضرورة التركيز على تهيئة الظروف اللازمة لنجاح اللاعبين الأوروبيين، ما يتضمن خفض أسعار الكهرباء وتقليل العقبات البيروقراطية.

- ذكر مسؤول في إحدى شركات تصنيع السيارات الألمانية الكبرى في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" أن الشركات الفرنسية وراء دفع المفوضية الأوروبية لبدء تحقيق ضد الصين، مبديا اعتقاده بأنها لا تستهدف بكين فحسب وإنما المنافسين الألمان أيضًا.

- قال "سيمون تاجليابيترا" المحلل في مركز "بروجيل" إن أوروبا تحتاج إلى سياسة صناعية نشطة، لتطوير القدرة التنافسية لصناعة السيارات الكهربائية بشكل سريع.