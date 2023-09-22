4 قضايا اقتصادية عالمية تفرضها الشيخوخة السكانية



ومع شيخوخة السكان في أماكن مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان بسرعة أكبر من أي وقت مضى، يواجه صانعو السياسات العديد من القضايا المترابطة.



تتضمن تلك القضايا انخفاض عدد السكان في سن العمل، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، والتزامات المعاشات التقاعدية غير المستدامة، وتغيير محركات الطلب داخل الاقتصاد.



يمكن أن تقوّض هذه القضايا مستوى المعيشة المرتفع الذي تتمتع به العديد من الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير.



وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020، كان هناك 727 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2050.



الانخفاض في عدد السكان في سن العمل

- يُقصد بشيخوخة السكان السريعة أن عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل أصبحوا أقل في الاقتصاد.

- وهذا يؤدي إلى نقص في المعروض من العمال المؤهلين، مما يجعل من الصعب على الشركات شغل الأدوار الوظيفية المطلوبة.

- غني عن القول إن هذا الأمر له عواقب سلبية، بما في ذلك انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، وانخفاض القدرة التنافسية الدولية.

- وفي بعض الحالات، قد يؤدي نقص العمالة إلى رفع الأجور، مما يتسبب في خلق حلقة مفرغة من دوامة الأسعار/الأجور.

- ولمعالجة هذه الأزمة، تتطلع العديد من البلدان إلى الهجرة للحفاظ على إمداد القوى العاملة لديها بشكل جيد.

- ولكن على الرغم من أن دولًا مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة تجذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات العالية، فإن دمجهم في القوى العاملة يمكن أن يشكل تحديًا.

- كما أن أصحاب العمل المحليين قد لا يعترفون بأوراق اعتماد المهاجرين وخبرة العمل، خاصة إذا تم الحصول عليها في بلدان خارج أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا.

زيادة تكاليف الرعاية الصحية

- نظرًا لأن الطلب على الرعاية الصحية يرتفع مع تقدم العمر، صار لزامًا على الدول التي تشهد شيخوخة سكانية سريعة تخصيص المزيد من الأموال والموارد لنظم الرعاية الصحية.

- مع الإنفاق على الرعاية الصحية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع بالفعل في معظم الاقتصادات المتقدمة.

- ولعل أحد التحديات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة هو ضمان أنه عندما تزيد الإنفاق، تتحسن نتائج الرعاية الصحية بالفعل.

- بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الرعاية الصحية في العديد من الاقتصادات المتقدمة قضايا مماثلة، بما في ذلك نقص العمالة والمهارات وزيادة الطلب على الرعاية المنزلية.

- كل هذه الزيادات في التكاليف يمكن أن تجعل من الصعب على الأنظمة الحالية التعامل مع الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، مع تلبية احتياجات كبار السن الكبيرة والمتزايدة.

الزيادة في نسبة الإعالة

- تعتمد البلدان التي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسنين على مجموعات أصغر من العمال لجمع الضرائب لدفع التكاليف الصحية المرتفعة واستحقاقات المعاشات التقاعدية وغيرها من البرامج الممولة من القطاع العام.

- أصبح هذا أكثر شيوعًا في الاقتصادات المتقدمة حيث يعيش المتقاعدون على دخل ثابت مع شرائح ضريبية أصغر بكثير من العمال.

- يُعد الجمع بين انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع التزامات الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا مصدر قلق للدول الصناعية المتقدمة.

التغييرات في الاقتصاد

- الاقتصاد الذي يحتوي على نسبة كبيرة من كبار السن والمتقاعدين لديه محركات طلب مختلفة عن الاقتصاد الذي يحتوي على معدل مواليد أعلى وعدد أكبر من السكان في سن العمل.

- على سبيل المثال، يميل السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية ودور التقاعد.

- على الرغم من أن هذا الأمر ليس سلبيًا بالضرورة، فإن الاقتصادات قد تواجه تحديات في الانتقال إلى الأسواق التي تقودها السلع والخدمات المرتبطة بكبار السن.

- مع تقدم الاقتصادات المتقدمة في السن على مدى السنوات الـ15 المقبلة، يبقى أن نرى ما إذا كانت الهجرة ستسد الفجوات في القطاعات التي خلّفتها شيخوخة السكان، أو ما إذا كان سيتعين على الاقتصادات الأوسع التكيف مع التركيبة السكانية المتغيّرة.