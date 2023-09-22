ناشطات كويتيات اختتمن زيارة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي تبادل الآراء حول أفضل الممارسات لتسريع تمكين المرأة

وذكرت الهيئة ان الزيارة تهدف إلى تعزيز الحوار وفرص التواصل بين الاتحاد الأوروبي والوفد الكويتي الزائر وتعزيز التبادلات الشعبية وتعزيز التعاون.

ولفتت إلى أن المشاركات الكويتيات ينتمين إلى مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والإعلام والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ويتقاسمن شغفا والتزاما بتعزيز تمكين المرأة في الكويت.

وفي بروكسل، التقى الوفد الكويتي كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الطلاب والأكاديميين لتبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص التعاون الثنائي.

وعقدت حلقة نقاش في كلية أوروبا وهي أقدم معهد للدراسات الأوروبية في المرحلة ما بعد الجامعية حول السياسات التي يتم تقديمها لتسريع عملية تمكين المرأة وإدماجها.

وأتيحت للمشاركات فرصة الاطلاع على جوانب من الثقافة البلجيكية بما في ذلك زيارة مدينة بروج الخلابة.

وفي معرض حديثها عن أهمية هذه الزيارة، قالت مسؤولة الاتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الكويت إيرينا جوساسينكو «إن تمكين المرأة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

وأضافت «يسعد الاتحاد الأوروبي أن يتبادل الآراء وأفضل الممارسات مع هذه المجموعة الملهمة من النساء الكويتيات»، لافتة الى ان «الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بتعزيز الحوار والتعاون الثنائي بشأن تمكين المرأة وهو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومبتكرة وشاملة ومزدهرة».

وتعليقا على الزيارة، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د.لبنى القاضي «إن الرحلة التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت كانت وسيلة ممتازة لبناء جسور الصداقة والتفاهم المتبادل».

وأضافت القاضي أن «القيادات النسائية كانت من قطاعات مختلفة في الكويت وأظهرت التقدم الذي أحرز في مختلف المهن.. وقد ساعدتنا هذه الزيارة على الاطلاع على أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي في مجال تمكين المرأة وفي الوقت نفسه أتاحت لنا الفرصة لإظهار العمل الذي نقوم به».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي في سياق الاتصالات المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تطرح مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ والتجارة والتنويع الاقتصادي فضلا عن تسهيل الاتصالات بين الشعوب.