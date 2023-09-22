سفيرنا في الرياض اليوم الوطني السعودي يوم وطني للكويت

السعودية هي الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض

أكد سفيرنا لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد اليوم الجمعة ان اليوم الوطني السعودي «هو يوم وطني لكل أهل الكويت».

ورفع الشيخ صباح الناصر في تصريح صحافي خالص التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

ووصف العلاقات بين الكويت والسعودية بالمتجذرة والوثيقة، قائلا ان هذه العلاقات أرست دعائمها الأجيال وأثبتتها الأيام برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين، حفظهم الله ورعاهم.

وأعرب عن سعادته «بمشاركة الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض بيومها الوطني»، موضحا ان المملكة منذ نشأتها تميزت بمواقفها المشرفة تجاه جميع القضايا العربية والإسلامية ودورها الانساني الكبير في عون جميع البلدان المتضررة من الكوارث والأزمات في العالم.

واختتم تصريحه بأمنياته الخالصة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بتحقيق المزيد من التقدم والرفاه والازدهار.